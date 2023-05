Gustavo Rojo: padre de un embajador y una villana de telenovelas, fue el galán que conquistó a Brigitte Bardot

El Cine de Oro fue una época en la que muchos actores extranjeros tuvieron la oportunidad de triunfar, como pasó con Gustavo Rojo, quien grabó más de 100 películas que lo convirtieron en el galán que conquistó a la guapa actriz y cantante francesa, Brigitte Bardot, además, se casó con una Miss Universo, y se convirtió en padre de una famosa villana de telenovelas y de un embajador.

Gustavo Rojo Pinto nació en el Océano Atlántico el 5 de septiembre de 1923, cuando sus padres viajaba a Montevideo, donde fue registrado, razón por la que se le considera uruguayo, aunque en México tuvo una extensa trayectoria en el cine y la televisión. De descendencia española, era hijo del abogado Rubén Rojo Martín y la poetisa Mercedes Pinto. Su hermano fue el también actor del Cine de Oro, Rubén Rojo y su media-hermana por parte de madre era la actriz española Pituka de Foronda.

Debutó como actor de teatro en 1940 con un grupo universitario de La Habana, Cuba. Tres años después se mudó con su madre a México y al poco tiempo recibió una invitación para participar en la película “Murallas de pasión”, en el año 1943. En su filmografía se pueden contar decenas de cintas, entre las que destacan: “Todo un caballero”, “Tarzan and the mermaids”, “Cortesana”, “Barrio de pasiones”, “Una mujer con pasado”, “Cuando baja la marea”, “De Madrid al cielo” y “Stronghold”.

Gustavo Rojo, el galán que conquistó a Brigitte Bardot

Gustavo Rojo se casó en tres ocasiones, la primera con Mercedes Castellanos, quien lamentablemente falleció, después con Erika Remberg, pero el matrimonio no duró mucho y se divorciaron a los pocos años. Finalmente, encontró el amor en Carmela Stein, ex Miss Perú, con quien crio a sus cuatro hijos, Alejandra, fruto de su primer matrimonio, Enrique, Juan Carlos y la actriz Ana Patricia Rojo.

En una entrevista para el diario El Universal, en el año 2015, se le cuestionó acerca de su relación con Brigitte Bardot, confirmando que "fue un romance auténtico". El actor y galán de cine explicó que la conoció en Madrid, y él acababa d perder a su esposa. "Fui a trabajar en 'La guerra empieza en Cuba' (1957) y ella estaba haciendo 'Los joyeros del claro de luna', de Roger Vadim. Una noche entré a un bar y ahí estaba ella con varias personas de su producción, incluido un amigo mío", dijo.

El amigo en común le comentó a Rojo que Bardot lo quería conocer y en un principio se negó, porque estaba dolido, pero ante la insistencia de su amigo terminó por aceptar. "Cenamos varias veces juntos. Cuando su producción tuvo que irse a Torremolinos, me pidió que me fuera con ella y me dio un beso, era un torbellino de 23 años. Yo le contesté que eso era imposible, porque estaba trabajando. Le dije que se fuera y que me enviara un mensaje", comentó Gustavo.

Gustavo Rojo conquistó a una de las más reconocidas actrices francesas. Foto: Especial

Finalmente, el histrión comentó que al día siguiente le mandó un telegrama con la palabra "ven", petición a la que accedió: "¿Quién podía resistirse a esa mujer? Durante varias semanas, ella iba a Madrid a mi departamento o yo iba a Torremolinos a buscarla. Después, ella quería que nos fuéramos a Italia, pero yo ya no quise seguir la aventura porque realmente seguía con mi dolor por la muerte de mi esposa".

Gustavo Rojo falleció a la edad de 93 años, el sábado 22 de abril de 2017, según lo dio a conocer la hija del actor, quien no dio más detalles sobre las causas de su muerte.

Papá de un embajador y una famosa villana

El querido galán de cine es padre de la famosa actriz Ana Patricia Rojo, quien comenzó su carrera siendo una niña. Su primera película fue "Los reyes del palenque", un año más tarde participa en la telenovela "Al final del arco iris". Posteriormente actúa en "Juegos del destino". Destaca su participación en la telenovela de 1983 "El maleficio". En 1984 protagoniza la película "Veneno para las hadas", actuación por la que es nominada a distintos premios.

Además, Rojo es padre del embajador Enrique Rojo Stein, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992. Quien ha estado adscrito en el Consulado General de México en Los Ángeles, en la Embajada de México en Estados Unidos, así como en la Embajada de México en Jordania, en donde fungió como Titular.

El actor era padre del Embajador Enrique Rojo. Foto: Especial

