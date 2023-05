Eduin Caz se monta a la polémica y responde a haters que hablan mal sobre su vida privada, toma una medida drástica

El cantante de regional mexicano Eduin Caz, hizo un llamado especial a todas las personas que están al pendiente de su vida personal, pues entre la novedad que ronda al vocalista de Grupo Firme está que ya no quiere dar a conocer nada sobre sus movimientos, relaciones y familia, ahora solo informará cosas referentes a su carrera.

Esto sucedió a raíz de las fuertes críticas que recibió por presuntamente no felicitar a su exesposa en el pasado Día de las Madres, pero el intérprete de “El amor no fue pa’ mi” aseguró que si celebró junto a Daisy Anahy, su mamá, tías, que incluso llevó a cabo una fiesta, que les dio flores y regalos a todas.



“Yo sí felicité a mi ex esposa, sí felicité a mi mamá, a mi abuela, a mi suegra. Les hice una comida, les traje mariachi, les di regalo, pero a mí no me interesa hacerlo público porque de un tiempo acá, mi vida personal ya no quiero que la sepan”, fueron las palabras de la estrella.

Seguido de esa aclaración dijo que no le interesa hacerlo público y que de un tiempo a la fecha ya no quiere que sepan nada sobre él, ya que diversos medios de comunicación han alterado la realidad sobre lo que pasa en el interior de su casa ahora que ya no está con su pareja sentimental Daisy Anahy.

Cabe resaltar que fue a lo largo de estos meses que ha sido Eduin Caz el que ha dicho de manera pública que estaba separado de Daisy Anahy, hace unas semanas puntualizó en que ya se había divorciado y también a través de redes sociales dio a conocer que no la estaba pasando bien en el proceso.

La polémica de Eduin Caz

Pero no solo la vida privada de Eduin Caz es del interés de la gente, pues también con las decisiones referentes a Grupo Firme ha sido señalado, en los últimos días circularon algunas imágenes en las que se aprecia la manera en la que las estrellas montaron una coreografía para el tema “Se fue la pantera”.

Los integrantes de la banda argumentaron que lo que ellos buscan es realizar un show completo, y ofrecer ese plus que los caracteriza desde el inicio de su carrera, por lo que llevan bailarines y vestuario además de otras amenidades con las que el público se lleva más que solo cantantes en el escenario.

“Sacando la coreografía del siguiente corrido, me la pelan“, fue parte del mensaje que Eduin Caz dio a sus seguidores en Instagram, ya que algunos de sus colegas también se burlaron de lo que Grupo Firme hace en el escenario.





