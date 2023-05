"Lo último que me dijo": Jennifer Garner estrena conmovedora historia de madre e hija

Hay relaciones que se crean a partir de un interés sentimental o romántico, otras son aquellas de carácter consanguíneo "Lo último que me dijo" en apariencia es una serie con un misterio a resolver, sin embargo, detrás de toda esa fachada se esconde una historia de amor entre una madre e hija adoptiva.

El serial se transforma en un vehículo ideal para mostrar el trabajo de las actrices Jennifer Garner y Angourie Rice.

"Yo diría que este programa es principalmente una historia de amor. Aborda la circunstancia de una mujer quien se convierte en madre cuando ella menos lo espera. Por otro lado, también es la historia de una jovencita quien se transforma en la hija adoptiva de una mujer cuando ella no lo veía venir”, detalló Jennifer Garner, quien personifica a Hannah, una mujer cuyo esposo desaparece un día de la faz de la tierra, sin dejar rastro alguno, a excepción de una interrogante a responder.

El hombre de ubicación desconocida deja a una hija adolescente. Bailey es interpretada por Angourie Rice a quien además formó parte de la serie Mare of Easttown, donde compartió créditos con Kate Winslet.

"La manera en la que se me vendió este proyecto, cuando los productores y directores se acercaron a mí me dijeron que básicamente todo va sobre un vínculo sentimental muy especial entre dos mujeres. Este asunto fue el que tuvo una resonancia particular en mi persona por lo que esto también sirvió de referencia sobre la manera en la que abordé esta historia y el viaje emocional que constituyó trabajar en ella".

(Créditos: Especial)

Además, agregó, "esa relación fue el detonador de todas las decisiones que tomé a lo largo de este proceso como actriz", aseguró Rice, quien ha construido en poco tiempo una considerable reputación como intérprete además ha compartido escenas con grandes consagradas como Winslet y ahora Jennifer Garner.

La anécdota central está basada en una popular novela de la autoría de Laura Dave, la cual se transformó en un bestseller casi al momento de su publicación, pero se inició una batalla entre casas productoras por la adquisición de los derechos de la misma, los cuales quedaron en Apple TV Plus. En un principio, el rol de Hannah estaba diseñado para que Julia Roberts lo interpretara sin embargo fue Garner quien aceptó la misión.

¨"Leí este libro en voz alta a mi hijo, quien en ese momento tenía doce o trece años. En casa aún conservamos la tradición de leer en voz alta todas las noches. Los dos nos vimos envueltos en la historia, que nos daba la medianoche, incluso teniendo que dormir a otro de mis hijos después.

(Créditos: Especial)

Y agregó, "decíamos 'un capítulo más, sólo uno más…' por lo que cuando este personaje apareció simplemente se convirtió en una oferta que no podría dejar escapar. Un deseo de interpretarla, como no lo habría tenido. Estoy muy agradecida de que al final las cosas pudieron darse", comentó Garner, quien parece retomar poco a poco su lugar después de haber estado semi retirada para dedicarse a su familia.

De acuerdo a Garner, el equipo creativo y de actores formó una familia durante el rodaje. Se ensayó mucho tiempo antes de iniciar a filmar con la intención de crear verdaderos vínculos entre los histriones.

¨Ha sido la mejor manera de entrenar algo a lo largo de mi carrera. Estar todos juntos. Compartir un espacio en particular¨, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Yailin “La más viral” envía indirecta a Anuel AA durante concierto de Ana Gabriel

¡Su vivo retrato! Así luce el hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza

PAL