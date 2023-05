El pícaro guiño de Anuel AA a Karol G en pleno concierto

Anuel AA se encuentra en el ojo de la tormenta pues no solo por su separación con Yailin La Más Viral y su hija recién nacida sino también, ha reconocido que tiene otra hija americana y eso hizo temblar toda la escena musical. Ahora, no contento con eso, ha comenzado a rememorar tiempos pasados y se acuerda de su ex más famosa.

Karol G fue y será la mujer que más le ha llegado al puertorriqueño. De hecho, recientemente el boricua dio uno de sus más recientes conciertos y generó controversia por una peculiar reacción que tuvo, donde involucró a su exnovia colombiana, con quien duró varios años y luego de la ruptura, había dejado en el olvido.

Anuel AA. Fuente: Instagram @anuel

El mensaje que deja Anuel AA a Karol G en pleno concierto

Se ha viralizado en las redes a Anuel AA cantando un verso donde también aparecen canciones como Jangueo, Ferrari y Así soy yo, justo el pedazo de la letra que dice: “Como Karol G en mi cama”. Se trata del sencillo Secreto, en el que el boricua y la paisa se declaran su amor y que hizo parte del CD número dos del disco Emmanuel.

Esa canción junto a la Karol G no se escuchaba en vivo desde hace más de dos años y todo porque los cantantes ya no están juntos, sin embargo, esta vez sí sonó. Secreto no es la única canción que compartieron los exnovios. En ese mismo disco del boricua aparece China, canción en la que hace presencia la paisa y otro colombiano famoso en el mundo del reguetón: J Balvin.

En redes sociales ya están circulando varios videos en los que se le ve a Anuel AA muy animado interpretando Secreto en tarima, ante la mirada atónita de sus fanáticos venezolanos, quienes no daban crédito que fue preciso en su país donde el puertorriqueño volvió a revivir algo del amor que tuvo con “La Bichota”.

