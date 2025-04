Convocan a paro nacional de medios para exigir justicia por la muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández

Colectivos de periodistas han convocados a un paro nacional de medios para el próximo miércoles 9 de abril, esto con el objetivo de exigir justicia por Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera, fotógrafos que perdieron la vida mientras trabajaban en el Festival AXE Ceremonia el pasado sábado. La convocatoria contempla a medios digitales, independientes, privados y públicos; de igual manera se exhorta a periodistas de todas las fuentes a sumarse.

La convocatoria fue anunciada por la cuenta de Instagram "Morras en Conciertos", misma que convocó a una velada a las afueras del Parque Bicentenario el pasado domingo 6 de abril para pedir justicia por la muerte de los fotógrafos. Según han explicado en redes sociales, el paro nacional contempla a diversos medios de comunicación y su principal objetivo es ser una manifestación pacífica para exigir a las autoridades que las muertes de Berenice y Miguel no queden impunes, así como visibilizar las condiciones laborales que enfrentan los comunicólogos en medios independientes.

"La pérdida irreparable de nuestra colega Bere y nuestro colega Miguel, nos tiene destrozadas, estamos devastadas y sentimos impotencia, enojo, ante lo sucedido, pero no podíamos quedarnos calladas, nunca nos quedamos calladas. Agradecemos su interés, su apoyo y solidaridad con la propuesta de realizar un paro, de alzar la voz y de manifestarnos; esto no puede quedar impune, el dinero no puede pesar más que la vida de dos personas maravillosas que nos fueron arrebatadas por la negligencia de las grandes empresas y marcas", se lee en la descripción de la convocatoria.

Medios se suman al paro nacional

La convocatoria fue anunciada en redes. Foto: IG / Morras en Conciertos.

Hasta ahora, algunos medios independientes, que cubren eventos de música, ya han anunciado que se sumaran al paro nacional. De igual manera, han lamentado el fallecimiento de los dos fotógrafos, quienes perdieron la vida mientras hacían su trabajo en el Festival AXE Ceremonia; cabe mencionar que la iniciativa no fue propuesta por los familiares de los jóvenes, sino por colectivos y otros medios independientes que han decidido alzar la voz por los fotógrafos fallecidos.

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández perdieron la vida el pasado sábado 5 de abril, mientras trabajaban para un medio independiente en el Festival AXE Ceremonia. Los jóvenes habían acudido al evento para tomar fotografías, cuando fueron impactados por una estructura metálica que colapsó dentro del Parque Bicentenario. Aunque ambos recibieron atención médica, fallecieron antes de llegar al hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaban en todo el cuerpo.

Aseguran que no habrá impunidad

Piden que el caso no quede impune. Foto: IG / Berenice Giles y Miguel Hernández.

La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación para que se esclarezcan las causas que provocaron la muerte de los fotógrafos y se deslinden de responsabilidades. Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que no habrá impunidad en la muerte de los fotógrafos; durante su participación en la presentación del programa “Ciudad que late y produce salud”, la mandataria externó sus condolencias a familiares víctimas y agregó que ya se investiga el caso.

“Como se informó desde el primer momento, existen responsabilidades directas e ineludibles y es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien ya está investigando y tendrá que dar resultados de esta investigación objetiva y profunda”, sentenció la jefa de Gobierno en medio de la presentación del programa “Ciudad que late y produce salud”.