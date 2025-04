Reaparece exesposo de Andrea Otaolaurruchi; vincula a exparticipante de Acapulco Shore con el crimen organizado

Hace un año se dio a conocer la noticia sobre la supuesta desaparición de Andrea Otaolaurruchi, una exparticipante del reality show Acapulco Shore. De acuerdo con el reporte de sus seres queridos, la modelo fue reportada como desaparecida el 20 de marzo de 2024. En aquel entonces las investigaciones se centraron en su pareja sentimental, un hombre llamado Pablo Peña, quien también desapareció.

Por estos hechos se cateó un domicilio donde supuestamente vivía Pablo Peña. Reportes en medios de comunicación señalaron que dentro del domicilio se habrían encontrado algunos vehículos y rastros de que la casa había sido abandonada recientemente. No obstante, desde aquel entonces Pablo y Andrea desaparecieron de la escena pública, hasta este mes de marzo de 20205.

Ahora, a un año de la supuesta desaparición de la modelo, Pablo Peña reapareció en redes sociales bajo la cuenta de Instagram @dejamevivirandrea, donde compartió un video explicando "la verdad" detrás de los hechos por los que se le acusa. En el material, el hombre acusa públicamente a Andrea Otaolaurruchi por aparentemente trabajar para el crimen organizado y ser cómplice en supuestos secuestros y homicidios, ya que, según Pablo Peña, su expareja localizaba a hombres con alto perfil y se los entregaba a la delincuencia organizada.

Expareja de Andrea Otaolaurruchi niega que la modelo haya desaparecido

Pablo Peña reapareció en redes sociales tras las acusaciones en su contra. Foto: @dejamevivirandrea.

"Se dedicaba a buscar clientes de alto perfil para ponerlos con el crimen organizado, robarles sus pertenencias y que fueran desvividas estas personas", señaló Peña en su acusación contra la exparticipante de Acapulco Shore. De igual manera, confesó que fue lo que sucedió en marzo de 2024, cuando se reportó la desaparición de la también piloto. Según lo explicado por Peña, él vio a Andrea Otaolaurruchi por última vez el 3 de marzo, luego de que ambos sostuvieron una discusión en su casa ubicada en el Estado de México.

Peña relató que el día de la discusión, él salió del domicilio y al regresar la modelo ya no estaba. El hombre agregó que días después recibió un mensaje de Andrea para una reconciliación, a lo que él acudió a su encuentro en un punto acordado por ambos, sin embargo, al llegar al lugar fue privado de su libertad por hombres armados, quienes lo secuestraron y estuvieron a punto de asesinarlo: "tú sabes cuánto dinero tomaste, cuánto me robaste, creo que lo más justo es que me des mi paz", dijo en su mensaje para su expareja.

¿Qué se sabe sobre el paradero de Andrea Otaolaurruchi?

La ficha de desaparición de Andrea Otaolaurruchi sigue activa. Foto: FGJ Estado de México.

El hombre también explicó que su casa fue cateada por las autoridades, pero que ya fue liberada, esto debido a que no encontraron pruebas que lo relacionaran con la supuesta desaparición de la modelo. Peña aseguró que Andrea Otaolaurruchi no está desaparecida y que ella misma fue quien salió del fraccionamiento donde vivían con sus maletas; añadió que la exparticipante de Acapulco Shore ha sido vista por sus compañeros del reality paseando por Europa y comiendo en lujosos restaurantes de Polanco, en la Ciudad de México.

Finalmente, en su mensaje Peña exhortó a la modelo a dar la cara y responder ante los señalamientos que hay en su contra: "Andrea no está desaparecida, creo que ya es momento de que dé la cara”, sentenció. Aunque el video fue compartido desde hace algunos días, hasta el 8 de abril de 20205, ni los familiares de Andrea Otaolaurruchi, ni la modelo, ni las autoridades capitalinas, se han pronunciado al respecto. El paradero de la exparticipante de Acapulco Shore sigue siendo un misterio y su ficha de desaparición sigue activa.