Andrea Legarreta conmueve en redes con tierna e inédita foto de su infancia

Andrea Legarreta acaparó la atención en redes sociales durante el pasado fin de semana debido a que sorprendió a sus fans con una tierna e inédita fotografía de su infancia con la que aprovechó para celebrar el Día del Niño, además, la querida conductora de “Hoy” conmovió a sus fans con el tierno mensaje que le dedicó a su niña interior, por lo que, como era de esperarse, la también actriz causó un gran furor entre sus millones de seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Andrea Legarreta realizó la publicación con la que se unió a los festejos del Día del Niño y como se dijo antes, además de difundir una fotografía de su infancia también le dedicó unas emotivas palabras a "Andreita".

“¡Gracias Andreita! Me has rescatado tantas veces en el mundo de los adultos. Gracias mami y papi por hacer de mi infancia un lugar segura y feliz. No importa la edad que tenga, esa chiquita se asoma muchas veces al día en mi vida. Feliz día del niño y de la niña de cualquier edad. Qué la magia nunca termine y nunca dejemos de soñar” fue el texto que escribió Andrea Legarreta, quien de inmediato comenzó a recibir comentarios de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Cabe mencionar que, luego de conmover a los más de 6.3 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, Andrea Legarreta también aprovechó y felicitó a sus hijas Mía y Nina por el Día del Niño y para ello además de dedicarles un cariñoso mensaje también difundió una serie de fotografías en las que mostró cómo ha sido su transformación física desde que eran sumamente pequeñas hasta la actualidad que ya deslumbran como todas unas jovencitas.

“¡Feliz día a las niñas de mis ojos! Mis amores eternos, Dios las cuide y las proteja por siempre. deseo risas, amor, salud, sueños cumplidos y mucha felicidad en sus vidas amores. Gracias por llenar mi vida de vida y alegría con su hermosa existencia. Siempre estaré orgullosa de ustedes. ¡Las amoooo infinito! Su má…” fue el mensaje que Andrea Legarreta les dedicó a sus bellas hijas.

Andrea Legarreta regresa de manera intensa a la actuación

Como bien se sabe, Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de toda la televisión mexicana, sin embargo, también tiene extraordinarios dotes de actriz, los cuales, no había podido explotar debido a sus múltiples ocupaciones, no obstante, tras su separación de Erik Rubín la presentadora de “Hoy” ha podido reinventarse y por ello regresó de forma intensa a la actuación pues actualmente participa en dos proyectos de manera simultánea.

Estos proyectos en los que actualmente participa Andrea Legarreta son “Los Monólogos de la Vagina” y “Vaselina”, los cuales, ha planeado muy bien para poder privilegiar su tiempo con sus hijas y hasta con Erik Rubín, con quien sigue llevando una cercana relación pese a ya no ser pareja.

