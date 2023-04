Sarah Kohan conquistó la red con el vestido más juvenil y coqueto de la primavera

Sarah Kohan es una modelo australiana e influencer que se hizo conocida por haber compartido su experiencia en sus respectivos viajes por todo el mundo y también por haber sido la pareja de Javier ‘Chicharito’ Hernández, con quien tuvo dos hijos. A sus 29 años se dedica a recorrer las ciudades más importantes del mundo y presumiendo su silueta. En uno de sus últimos posteos, enamoró a todos con un coqueto vestido con el que enamoró a todos.

La carrera de Sarah Kohan comenzó como modelo y siendo parte de las pasarelas más importantes a nivel mundial. Luego, decidió convertirse en una influencer, recorrer el mundo y compartir todos sus viajes en sus redes sociales. De esa manera fue cómo conquistó al padre de sus dos hijos, de quien se terminó divorciando en el año 2021. La relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández habría iniciado cuando la modelo se encontraba en el Mundial de Rusia 2018 y habría enamorado al ex futbolista del Real Madrid.

Con esta foto, Sarah Kohan enamoró a Chicharito. Fuente Instagram @sarahkohan

Luego del divorcio con Chicharito Hernández, la modelo australiana de 29 años comenzó a ser criticada por la crianza de los hijos, debido a que se quedaron con ella. Sin embargo, entre los dos decidieron no publicar los rostros de ninguno de los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. Si aparecen en posteos, lo hacen de espaldas o con el rostro cubierto.

Sarah Kohan es modelo e influencer. Fuente Instagram @sarahkohan

El elegante vestido de Sarah Kohan que enamoró a todos

En la cuenta de Instagram de Sarah Kohan, tiene más de un millón y medio de seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas. La modelo australiana se robó todas las miradas con un vestido muy elegante que despertó envidia en las demás mujeres.

Frente al espejo, Sarah Kohan se robó las miradas. Fuente Instagram @sarahkohan

La ex esposa de Chicharito Hernández aprovecha sus cualidades de modelo para mostrar sus curvas y enamorar a todos sus seguidores con diferentes looks que la hacen la mujer más hermosas de todas. Por otro lado, Sarah Kohan no para de conquistar corazones con sus vestidos o trajes de baño.

La ex de Chicharito enamoró con su figura. Fuente Instagram @sarahkohan

