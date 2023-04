5 canciones de Luis Miguel para escuchar con este calor y sentirte en la playa

La primavera ya empezó, arranca el calor en todo el país. Si quieres prepararte para salir de fin de semana con tus amigos o acercarte a las costas en las vacaciones, en este artículo te recomendamos cinco temas de Luis Miguel que podrías no conocer…

¿Qué mejor manera de sumergirse en la discografía del "Sol" que con algunas de sus mejores tonadas? Luis Miguel acaba de anunciar en su cuenta de Instagram su próxima gira para este año. Aunque aún no se han confirmado las fechas exactas, se espera que pronto podamos volver a escuchar todos sus clásicos. Y mientras tenemos más noticias del show, aquí te compartimos nuestra mejor selección para escuchar en estos días de calor.

No teníamos una gira formal de "Micky" desde 2019, debido a una serie de escándalos en los escenarios que generaron incertidumbre sobre si lo volveríamos a ver presentándose en lugares como el Auditorio Nacional. Afortunadamente, todo indica que sí habrá una nueva gira. Te recomendamos mantenerte al tanto del estatus del tour a través de las redes de El Heraldo de México.

Te podría interesar: VIDEO | ¿Guiño a un ex? Aracely Arámbula se va de fiesta y canta la tiradera de Shakira con mucho sentimiento

Luz Verde

Hay muchos que van a tomar la carretera hacia algún lugar en estas vacaciones o en fin de semana, y qué mejor para acompañarte que “Luz Verde”, para sentirte como un auténtico Mirrey.

“Luz Verde”, uno de los temas más candentes de “Micky”. Es la canción número tres del famosísimo álbum “Aries”. Escrita por Rudy Pérez junto con “Me niego a estar solo”, “Tu y yo” y “Ayer”. Cuenta con todos los elementos de un R&B y un retador ritmo de Hip Hop. Los acordes al fusionarse con el bajo le dan toda la vida a la obra, sin olvidar el increíble rango vocal y control que tiene el “Sol de México” a la hora de interpretar.

Todo Por Su Amor

Empieza a hacer calor y con esta pieza dan ganas de quitarse el abrigo y ponerse el traje de baño.

“Todo por Su Amor”, una de las interpretaciones que cuentan con el ritmo más acelerado del álbum “Nada es Igual”. Con una instrumentación de un piano electrónico con el clásico sonido de un Yamaha DX7 y una batería que suena impecable con un ritmo groovy. Encontramos unas guitarras eléctricas que tocan un común patrón de la música disco y del funk, lo cual le da un gran aspecto de diversión. Hasta el fondo de nuestros oídos llegamos a escuchar un impecable slap bass, que le da ese perfecto movimiento para ser bailable.

La Mentira

Puede que muchos de nosotros venimos empezando el año solteros y estamos dolidos, por eso esta composición te puede dar ese abrazo melancólico que necesitas.

Compuesta por el maestro Álvaro Carrillo en 1951, tiene una letra desgarradora y un ritmo bolero para que disfrutes mientras te tomas un tequila al borde de la arena. “La Mentira” es el track número nueve del exitoso álbum “Romances”, lleva un impresionante arreglo de cuerdas, creado en parte por Ezra Kliger. La combinación de un clásico con el innovador estilo de Luis Miguel dieron a la vida a esta obra.

Te podría interesar: Stephanie Salas rendirá tributo a su padre y a Miguel Bosé en su nueva canción

Oro de Ley

Pon tu autoestima a tope con este tema, para que te sientas “El Sol” de tu colonia.

“Oro de Ley” que destaca por su estilo funk, forma parte del icónico álbum "20 años", el cual representó un punto de inflexión en la trayectoria de Luis Miguel al separarse de su padre y manager, Luis Rey, y asumir el control creativo de su trayectoria por primera vez en su vida. Desde los primeros acordes, con una guitarra que juega con el ritmo. Esta melodía engancha al oyente y lo sumerge en una montaña rusa de emociones. La batería suena con un efecto conocido como Gated Reverb, una técnica desarrollada por el productor Steve Lillywhite y el ingeniero Hugh Padgham, que se popularizó gracias a Phil Collins en su tema "In The Air Tonight" en 1981 y que Luis Miguel incorporó en esta interpretación nueve años después. Con cada estrofa, la emoción se va construyendo y el oyente no puede evitar mover la cabeza y sentir la energía que transmite.

Sabor a Mí

“Sabor a Mí” es para esas personas que se fijan en la poesía y en la letra, y es que este tema te hará la vida más romántica después de escucharlo.

Mario Carillo, hijo del compositor Álvaro Carillo, cuenta en su blog que su padre escribió "Sabor a Mí" en 1957, durante una cena de Navidad. Según relata, el maestro Álvaro Carillo estaba tomando alcohol y dando besos a su esposa, quien después de unos momentos le dijo que tenía la boca llena de sabor a whisky. Álvaro respondió: “lo que tienes en la boca no es sabor a whiskey, es…. sabor a mí”, dijo Mario, “Ambos, cómplices de la poesía, entendieron en ese momento que la frase suscitada de ese reclamo era una sentencia poética que debería convertirse en canción”.

Si quieres más recomendaciones de música curada por nuestros expertos de El Heraldo de México, nos puedes seguir en Spotify, donde tenemos diferentes playlists para cada gusto y a través de nuestras redes sociales para más contenido musical.

Por: Rodrigo Traconis