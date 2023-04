"Genocidio": Jamie Lee Curtis apoya reclamo de Karol G contra polémica portada de revista

Luego de que la cantante Karol G arremetiera contra la revista GQ por publicar una foto de ella bastante editada, algunas celebridades del espectáculo han apoyado a la intérprete y han defendido la belleza natural.

Fue el pasado jueves cuando la artista colombiana compartió en sus redes sociales que su molestia al mostrarla completamente diferente a como ella luce y aseguró que no estaba dispuesta a que le aplicaran photoshop, cuando ella ha tratado de romper con los estereotipos de belleza y hacer que las mujeres se sientan orgullosas de su cuerpo al natural.

Y es que la cantante lucía muy diferente a como se ve en las fotos de sus cuentas oficiales, pues en la imagen aparecía con un vestido corto estilo cut out, pero dejándose ver extremadamente delgada, algo que se notaba en su rostro, ya que tenía los pómulos muy marcados. Evidentemente sus fans se dieron cuenta que se traba de un exceso de edición, pero fue la propia artista quien salió a ponerle un alto a la publicación.

"No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía suya sin una gota de maquillaje para mostrar cómo se muestra sin retoques.

La ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis se solidariza con Karol

Fue la misma Jamie Lee Curtis, la recién ganadora del Oscar por la cinta "Todo en todas partes al mismo tiempo", quien apoyó a la cantante y denomino lo que la revista hizo como un "genocidio", además aseguró ser de las mujeres que durante años se ha preocupado por este tema.

"Estoy tan feliz de que @karolg esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello", escribió mediante su cuenta de Instagram junto a la foto de Karol en la portada de GQ.

Escribió la famosa actriz mediante su cuenta de Instagram

A su vez, señaló que las mujeres no son como la Inteligencia Artificial (IA), por el contrario son naturalmente hermosas, mientras que dijo estar orgullosa de que personas más jóvenes como Karol se unieran al movimiento en contra de este complejo industrial.

"Estoy muy animado de que una persona más joven se une al coro de la desaprobación. El complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda", indicó.

