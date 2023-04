Rossana Nájera aprende de Diana Bracho al grabar la telenovela “Eternamente amándonos”

Tras cinco años de no realizar telenovelas, Rossana Nájera regresó a la pantalla chica con “Eternamente amándonos”, una historia que además de sentir real y humana, le ha permitido compartir créditos con Diana Bracho, a quien admira desde hace varios años.

“Cuando la productora Silvia Cano, me dijo el nombre de mis compañeros de elenco quedé impactada cuando vi el nombre de Bracho y cuando me dieron el libreto, empecé a leer la historia sin parar para ver si tendríamos escenas juntas y fui feliz cuando la conocí, creo que es una mujer súper profesional y es un agasajo tenerla como compañera”, detalló.

Nájera está atenta y trata de aprender de la primera actriz, ya que considera que no necesita dar consejos, ver cómo se comporta, su responsabilidad y compromiso con el trabajo, es una lección para el resto del elenco.

“Aprendemos de su profesionalismo y es muy amorosa con toda la producción, no sólo con los actores, sino también con el staff, siempre tiene una sonrisa en el rostro, pueden pasar horas de trabajo y la ves cansada peor de pie y sonriendo. Son estos primeros actores como escuelas para todos los jóvenes”, agregó.

En ese sentido, lamentó que las nuevas generaciones no tengan el mismo compromiso con la vida, no sólo los actores, si no a los adolescentes en general.

En la telenovela, Nájera da vida a la doctora “Érika”, una mujer que estaba enamorada de “Rogelio” (Marcus Ornellas), pero es “Martina” (Bracho), la madre de él, quien hace que se separen, porque la menosprecia. Cuando la ginecóloga descubre que está embarazada, deja de pelear por dicho galán, con tal de salvar la vida de su bebé, pero cuando regresa, se da cuenta que lo sigue amando, pero él ya está con “Paula” (Alejandra Robles).

“Creo que la historia está vigente porque el público se podrá identificar con las personalidades de los distintos personajes, ya que todos son más humanos. La buena, no es la que llora, aquí ‘Paula’ es una mujer con carácter que lucha, y los malos lo son por las difíciles circunstancias que han vivido”, detalló.

“Eternamente amándonos” pasa de lunes a viernes en Las Estrellas a las 16:30 horas.

MAAZ