VIDEO | Paola Rojas hace tremenda confesión sobre el envejecimiento y revela qué fue lo que le ayudó a mantenerse en paz con ello

"Netas Divinas" se ha consolidado como uno de los programas favoritos de la televisión gracias a sus temas con los que el público se siente identificado, pero también por la honestidad que ha existido en sus conductoras al momento de abrir su corazón y hablar de aspectos íntimos de su vida. Tal y como lo hizo en esta ocasión Paola Rojas, cuando hizo una fuerte confesión sobre el envejecimiento y lo que la ayudó a mantenerse en paz con ello.

Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y Galilea Montijo acompañan a Paola Rojas como conductoras del programa que ha impulsado la ya exitosa carrera de cada una de ellas; además, en cada uno de sus episodios ha sido posible conocer más sobre las famosas a través de reflexiones sobre episodios de su vida de los que poco se había hablado y que generan empatía en quienes las ven a través de la pantalla.

Paola Rojas hace profunda reflexión sobre el envejecimiento. Foto: IG @paolarojas

Paola Rojas sin duda ha sabido ganarse el corazón del público de manera natural gracias a su belleza, talento e inteligencia que también la han llevado a ser una de las periodistas más destacadas del medio. Y es que es a través del ya mencionado programa que ha expresado su profundo agradecimiento debido a lo mucho que le ayuda hablar de aquellos momentos de su vida que han generado un impacto mayor.

"Estaba poniendo una carga más pesada a los años"

Durante uno de los capítulos más recientes de "Netas Divinas" y fiel a su estilo, la conductora habló sobre el envejecimiento y cómo durante un tiempo esto tuvo un fuerte impacto en su vida personal y profesional como en la manera en que se sentía, pues llegó a cuestionarse en su siguiente pasó.

"Le estaba poniendo una carga más pesada a los años y me ayudó mucho entender y emocionarme con esta nueva etapa como la segunda parte de mi vida (…) Esta parte dos donde hay otras cosas que no tengo, pero sí tengo sabiduría, experiencia y un bagaje que me permite hacer mi trabajo desde otro lugar, comunicar desde otro lugar cuando era la joven promesa de lo que se les ocurre", dijo.

Detalló que le ayudó abrazar la realidad que estaba viviendo con "inteligencia y sensibilidad" preparándose para evitar lastimarse a nivel emocional, valorando la experiencia que tenía y que le ayudaba a tomar decisiones desde una nueva perspectiva.

"Si tu cuerpo va evolucionando hacia algo que no necesariamente te emociona, ¿por qué no emocionarte con lo que sí se va poniendo mejor con los años? Que es tu capacidad, tu sensibilidad, tu conciencia, tu percepción, tu empatía, lo que sí crece con los años eso es lo que sí tiene que ser tu foco", añadió.

