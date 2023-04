Yailin La Más Viral se llevó todas las miradas con cat suit denim

El pasado 13 de marzo, Yailin La Más Viral vivía no de los mejores días de su vida con el nacimiento de su primogénita, Cattleya. Actualmente, se encuentra pasando por un momento muy difícil por algunas terribles amenazas de muerte contra su vida por lo que la artista se encontraría en peligro. Por suerte, no paso a mayores y ya ha retomado su vida.

A sus solo 20 años, Yailin se ha convertido en una gran cantante del género urbano de su país y ha lanzado temas importantes que retratan la historia de su vida, como así también de cómo es el género musical al cual pertenece. En las últimas semanas, lanzó un tema junto con Shadow Blow llamado ‘Solo tú y yo’ y que es furor en todas las plataformas digitales.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: Instagram

En su cuenta de Instagram Yailin La Más Viral se encarga de dejarles claros a sus 7.4 millones de seguidores que ha llegado a la música no solo para ser una moda pasajera sino también, marcar tendencia en todo lo que este a su alrededor. La ex de Anuel AA sabe lo que quiere y no va a parar hasta conseguirlo.

Usando un cat suit ajustado, Yailin paralizó la web

Tras haber superado a Anuel AA, Yailin ha rehecho su vida y ha vuelto a ser la joven hermosa que enamoro al cantante. Con orgullo suele presumir sus curvas con diferentes outfits que están de moda en la actualidad y que le quedan espectacular a pesar de que su cuerpo le pueda haber jugado malas pasadas durante el embarazo.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: Instagram

En sus stories de Instagram, Yailin ha dejado claro que es una de las reinas de moda. Con su cabello morocho suelto y un cat suit de tela de jean que dejó desabrochado en la parte delantera, la cantante subió las temperaturas.

