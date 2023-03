Yailin La Más Viral sube la temperatura con profundo escote, tras ser amenazada de muerte

Hace muy poco la reciente mamá de Cattleya, Yailin La Mas Viral vivía no de los mejores días de su vida con el nacimiento de su primogénita el pasado 13 de marzo y actualmente, se encuentra pasando por un momento muy difícil por terribles amenazas de muerte contra su vida por lo que la artista se encontraría en peligro.

“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con Yailin en cualquier bar, en cualquier sitio... puede andar con 80 guardias de seguridad, pero le voy a vaciar la 9 milímetros que tengo en su cabeza ¿Qué me importa a mí caer presa? ¡Yo soy una loca! Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, concluía el mensaje.

La joven mamá recibió amenazas de muerte. Fuente: Instagram yailinlamasviralreal

A este comentario que recibió la ex de Anuel AA, lo realizó la llamada “La Lominera” a través de sus redes sociales oficiales que al parecer la joven dominicana le robo dinero tiempo atrás cuando la fama y éxito aún no llegaba a su vida, ya que en la actualidad es considerada una gran artista con reconocimiento a nivel internacional.

Además el mensaje contra Yailin continuo diciendo: ”O me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, finalizó.

Este fue el video que compartió Yailin luego de recibir amenazas:

Sin dudas, un mensaje que podría causar terror pero a Yailin pareció importarle muy poco la amenaza recibida ya que luego compartió en las historias su Instagram oficial un corto video con un pronunciado escote y sus seguidores enloquecieron.

SEGUÍ LEYENDO:

Yailin La Más Viral paraliza la red con pronunciado escote, a dos semanas de dar a luz

Tras dar a luz a la hija de Anuel AA, Yailin, la más viral eleva la temperatura con pronfundo escote