VIDEO: Tábata Jalil sufrió fuerte quemadura en juego infantil, así mostró sus lesiones

Este viernes en el programa "Venga la Alegría" se celebró el Día del Niño, por lo que los conductores realizaron algunas actividades como divertidas competencias, sin embargo, para la reportera Tábata Jalil no todo fue felicidad, pues sufrió una fuerte quemadura mientras participaba en un juego infantil, y fue a través de su cuenta de Instagram donde mostró sus lesiones y contó lo sucedido.

Jalil, de 43 años, en la actualidad mantiene mucho contacto con sus fans gracias a las redes sociales principalmente las de Meta, en las que suma millones de seguidores y se luce con los diseños más innovadores, confirmándose como icono de estilo, sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención de sus fanáticos por su atuendo, pues fue un accidente lo que preocupó a sus fans.

Tábata Jalil sufre fuerte quemadura en VLA

Para celebrar a los niños y niñas los presentadores del programa vistieron con atuendos infantiles y participaron en algunos concursos, y fue precisamente en una de las competencias que se realizó en un circuito inflable que la conductora tuvo una fuerte quemadura en la espalda, esto luego de que al bajar por una de las resbaladillas su vestido se levantó, haciendo que una de las cuerdas rozara su piel.

"Les voy a compartir la historia, a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé, porque cuando subes ahí al inflable te avientas como de resbaladilla, pero había unos mecates para que te pudieras sostener, y pues se subió el vestido y me raspé. Y pues les enseñó. Gracias destrampados por grabarme", fueron las palabras con las que Jalil contó lo sucedido.

En un segundo video que compartió en sus historias de Instagram, la conductora del matutino mostró las lesiones que fueron atendidas por paramédicos de la televisora. En el clip se puede ver a Tábata levantar su vestido para mostrar como su espalda sufrió una fuerte quemadura, la cual le provocó mucho ardor, como lo confesó en ese momento, y en otras imágenes que publicó.

Tábata mostró la quemadura de su espalda. Foto: IG @tabatajaliloficial

Tábata Jalil, lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, y comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, sobre todo cuando se luce con sus millones de seguidores como una reina de estilo en prendas cortas.

