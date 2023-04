Gomita da lecciones de moda en look denim de vestidito y botas altas

Gomita causó furor en su cuenta oficial de TikTok con uno de sus coquetos videos bailando. La expayasita conquistó la red al ritmo de Karol G y presumió su silueta en un look denim de vestidito y botas altas con el que logró robarse todas las miradas y recibir miles de "likes", llevando a otro nivel el clásico estilo de mezclilla, outfit moderno y juvenil con el que dio lecciones de moda.

La también exconductora suma cada día más fans en sus redes, con quienes comparte sus atuendos más chic y también deja ver los resultados de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pues recordemos que en el 2022 se realizó un bypass gástrico con el que bajó varios kilos y estilizó su silueta, la cual ahora presume en prendas entalladas, como el mini vestido que dejó ver en la plataforma china.

Gomita conquista TikTok en look denim

La creadora de contenido sorprendió a sus 8.1 millones de fans en la popular red, pues se mostró con la mejor actitud ahora que regresó a TikTok luego de varios días ausente debido a que se encontraba grabando en Argentina el reality "El Hotel de los Famosos", razón por la que por dos meses estuvo encerrada y con poca comunicación con sus fans, sin embargo, volvió para seguir conquistando.

"Andamo ready", fue la frase con la que Gomita acompañó el video, imágenes en las que se lució con un conjunto que fue ideal para que presumiera su look moviendo las caderas al ritmo de "Besties", de la colombiana Karol G, logrando sumar miles de "me gusta" y casi 16 mil reproducciones, además de decenas de comentarios con frases como: "Qué guapa te ves amiga me encanto tu bolso bendiciones y para delante mi hermosa", "Divina" y "Hermosa".

Gomita conquista en vestido estilo denim. Foto: TK @gomita_oficial

La influencer, que apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017 y tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes y se ha convertido en un referente de estilo, como lo confirmó con el atuendo que dejó ver en TikTok, presumiendo cuerpazo en un look denim, pues su vestidito de licra está estampado con aspecto de jeans, y combinó la pieza con botas altas de mezclilla.

Araceli, de 27 años, que en enero dio mucho de qué hablar por declarar que sentía un gran temor su padre después de que lo condenaron a un año de prisión y podría salir con una fianza de 4 mil pesos, ha decidido seguir con su vida y regresar a las plataformas que también le han servido como un escape para sus problemas, conquistando a sus millones de seguidores con sus looks más coquetos.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Gomita causa impacto en look negro de transparencias y arneses

VIDEO: Desde el piso, Gomita paraliza la red con revelador body de encaje al ritmo de Shakira y Karol G