VIDEO: Desde el piso, Gomita paraliza la red con revelador body de encaje al ritmo de Shakira y Karol G

Gomita causó sensación en su cuenta oficial de TikTok con un atrevido video en el que se lució bailando al ritmo de la canción "TQG", de las colombianas Shakira y Karol G. La expayasita no sólo enloqueció a sus millones de fans con sus movimientos, pues también presumió su silueta en un revelador body de encaje y desde el piso, logrando robarse todas las miradas y recibir miles de "likes".

La exconductora suma cada día más fans en sus redes sociales, con quienes comparte sus atuendos más atrevidos y también deja ver los resultados de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pues recordemos que en el 2022 se realizó un bypass gástrico con el que bajó varios kilos y estilizó su silueta, la cual ahora presume en prendas arriesgadas y sensuales con las que destaca su figura.

Gomita conquista TikTok con "TQG"

La famosa influencer sorprendió a sus 8 millones de fans en la popular red social china, luego de varios días en los que no había tenido actividad porque estaba grabando un proyecto en Argentina, razón por la que por 2 meses estuvo encerrada, confirmándose los rumores que circularon acerca de que la creadora de contenido sería parte de los participantes del reality "El Hotel de los Famosos".

"Es la primera que me sale ma' o menos", fue la frase con la que Gomita acompañó el clip en TikTok, imágenes en el que se lució con un conjunto negro en el que combinó un escotado y revelador body de encaje con un pantalón de tela plástica, look que fue ideal para que presumiera sus mejores pasos haciendo la famosa coreografía de la canción "TQG" de las artistas Shakira y Karol G, logrando sumar más de 24 mil "me gusta" y casi 420 mil reproducciones.

Gomita presumió sensual look al ritmo de "TQG". Foto: TK @gomita_oficial

Aracely Ordaz, nombre real de la influencer, que apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017 y tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes y se ha convertido en un referente de estilo, como lo confirma con sus atuendos casuales con los que presume su abdomen plano, demostrando que sigue cuidando mucho su figura.

Gomita, de 27 años, que en enero dio mucho de qué hablar por declarar que sentía un gran temor su padre después de que lo condenaron a un año de prisión y podría salir con una fianza de 4 mil pesos, ha decidido seguir con su vida y regresar a las plataformas que también le han servido como un escape para sus problemas, conquistando a sus millones de seguidores con sus looks más coquetos y sensuales.

La influencer todavía está en Argentina. Foto: IG @gomitaoficial123

