Anahí, a punto de cumplir 40 años, causa impacto en portada de revista: "No tengo que convencer a nadie de nada"

Anahí una vez más causó impacto en las redes sociales luego de que se diera conocer que es portada de una reconocida revista para su edición de mayo, mes en el que la integrante de "RBD" llegará a los 40 años. En una entrevista para la publicación, la también actriz se sinceró y habló de temas como su familia, sus hijos, el reencuentro con sus compañeros de grupo y sus miedos, aunque afirma que ya no tiene que convencer a nadie de nada.

La famosa actriz, modelo, compositora y empresaria, como se lee en algunas biografías, inició su carrera en el programa infantil "Chiquilladas" a la edad de dos años, y aunque hizo una gran cantidad de telenovelas en su adolescencia, fue en el 2004 cuando logró fama internacional con el papel de Mía Colucci en "Rebelde", proyecto del que se formó el grupo musical RBD, al lado de Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Poncho Herrera.

Anahí portada de revista

La madre de dos hijos y esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, tiene 39 años y es considerada como una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo, y también una de las celebridades más populares, por lo que a punto de cumplis años fue portada de la revista Quién para su edición de mayo, publicación con la que también tuvo una amena plática sobre sus diferentes facetas.

Anahí causo furor con su portada para la revista. Foto: IG @quiencom

"Anahí cumple años en su mejor momento y los celebra posando para Quién (emoji fuego) Mía Colucci volverá a adueñarse de los escenarios y, a diferencia de hace 20 años, en primera fila estarán sus más grandes fans: Manuel y sus dos hijos, Manuelito y Emiliano. ¡Nos contó todo sobre esta nueva etapa de su vida", escribieron en las redes sociales oficiales de la reconocida publicación, logrando sumar más de 23 mil "me gusta" en unas horas.

Las páginas de fans de RBD han sido las encargadas de replicar decenas de veces las fotografías en las que se puede ver a Anahí posando con un look negro de suéter y pantalón de pinzas, con el que se lució en la portada, y otras instantáneas en las que se observa a la cantante y actriz luciendo un vestido ajustado de tono baby pink con el que apareció en las páginas interiores, en las que también se puede leer la entrevista en la que se sinceró sobre sus sentimientos.

"Me parece maravilloso todo lo que ha cambiado la industria. Ojalá me hubieran tocado tiempos así siendo una niña", comentó la famosa integrante de "RBD", que también habló acerca de la gira que comenzará en unos meses junto a sus compañeros: "¡Es un momento mágico! Muy especial, totalmente inesperado. Realmente no estaba en mis planes, pero cuando algo es tan fuerte el universo conspira y por más imposible que parezca, pasa", explicó.

Al ser cuestionada acerca de su cumpleaños, que celebrará el próximo 14 de mayo, Anahí dijo:

"Me encanta cumplir años. Siempre me ha encantado y en este momento de mi vida, ¡me gusta mucho más! Ya no tengo que convencer a nadie de nada. Ya no me quita el sueño ni un poquito lo que pueda alguien pensar de mí".

También señaló que pasó casi toda su vida siendo juzgada por todo, y en su momento permitió que eso la lastimara a grados extremos. "Hoy sé que hablamos de los demás desde lo que somos nosotros mismos. Sólo podemos dar lo que tenemos dentro", agregó la cantante y actriz, que causó impacto con sus declaraciones y los modernos looks con los que posó para el lente de Uriel Santana, fotógrafo encargado de la sesión.

Actualmente la intérprete se prepara, junto a sus compañeros de "RBD" para el "Soy Rebelde Tour 2023", una serie de conciertos que se realizarán de agosto a diciembre de este 2023, cerrando con presentaciones en México, sin embargo, la agrupación también ha recibido críticas, pues los fans de Sudamérica han mostrado su descontento al no estar incluidos en los esperados shows.

