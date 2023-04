"La escuela nunca me gustó": Santa Fe Klan revela su experiencia con los maestros

Santa Fe Klan es uno de los artistas más destacados que actualmente hay en la música, por lo que se ha convertido en el nuevo ídolo de los jóvenes, sin embargo, hay personas que están en desacuerdo que el rapero sea un ejemplo para las nuevas generaciones debido a su actitud y polémicas declaraciones, como por ejemplo cuando declaró que "la escuela nunca le gustó", ya que no podía poner atención y los maestros tenían una mala percepción de él.

Debido a sus recientes polémicas, se ha vuelto viral un pequeño clip que se retomó del podcast "Creativo" de Roberto Martínez, en el que además de hablar de su vida en el barrio de Santa Fe, Guanajuato, también platicó de su experiencia como alumno. Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", destacó que le costaba poner atención en clases, por lo que hace algún tiempo se empezó a cuestionar si no tenía "algo" que provocara esta situación.

Ésta fue la experiencia de Santa Fe Klan en la escuela

"La escuela en general como que no fue lo mío. No encajaba yo ahí. De hecho dije 'como que a veces no pongo atención, ¿qué tal que tengo algo?'. Como nunca me checaron, ni nada", destacó el rapero guanajuatense, quien agregó en aquella entrevista, realizada el año pasado, que no sólo le ocurrió a nivel académico, también le cuesta seguir las conversaciones largas, pues de repente empieza a pensar en otras cosas y se pierde en la plática. "A veces estamos platicando de algo y yo estoy pensando en otra cosa. Pensando en algo de otro día o viendo otra cosa".

IG @santa_fe_klan_473

El artista, de 23 años, aseguró que esta situación no la entendían los profesores, que sólo suponían que los ignoraba, por lo que nunca pudo "conectar" con ellos. "Entonces como que la escuela nunca me gustó. Los maestros nunca encajaron conmigo, porque no ponía atención, pensaban que era por vale verg*, pero no me interesaba, la neta. Si yo leo un libro casi no entiendo nada, por eso digo que a lo mejor tengo algo", destacó el intérprete de "Tú y tú".

El cantante también resaltó que "no puede estar ahí y que me digan muchas cosas porque no se me va a pegar casi nada", pues constantemente está inmerso en sus pensamientos. A pesar de esta situación, Santa Fe Klan es una persona muy creativa, y ejemplo de ello es que tiene un amplio repertorio de música, debido a que comenzó a escribir y grabar sus propias letras desde que era un adolescente.

De acuerdo a diferentes biografías, Ángel Quezada terminó hasta la secundaria, y después de esto se dedicó la música y otros proyectos. A pesar de que él no "conectó" con la escuela, tiene planeado hacer un colegio de música en su natal barrio de Guanajuato: “Próximamente ahí mismo en la tienda haré una escuela para enseñarle a la raza todo este pedo de la música y de la industria para que todos rifen”, adelantó el intérprete de rap.

