Valentina Quirós: 3 fotos que demuestran cómo disfruta de su soltería

Después de que confirmara su ruptura con Santa Fe Klan, Valentina Quirós no ha dejado de actualizar sus cuentas de redes sociales, por lo que ha demostrado que está disfrutando de su soltería, ya que se ha dejado ver saliendo de fiesta y luciendo los mejores looks, con los que se convierte en un referente de estilo. La influencer quiere alejarse del escándalo que le trajo terminar su relación con el rapero debido a que se besó con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz.

A pesar de que recientemente terminó con Ángel Quezada, nombre real del artista, la joven ha aprovechado su popularidad para mostrar que podría convertirse en la próxima influencer de moda y estilo de vida, pues constantemente sube contenido a su cuenta de TikTok e Instagram. Aunque algunas veces ha compartido algunas indirectas, también ha actualizado sus plataformas con videos y fotos en los que enseña que está disfrutando de su soltería en compañía de sus amigos.

3 fotos de Valentina Quirós que muestran cómo disfruta su soltería

En sus historias de la plataforma de Meta, Valentina ha exhibido que al salir de fiesta derrocha estilo y sensualidad, como lo hizo el fin de semana cuando eligió un entallado vestido blanco. La pieza era ajustada por lo que modelaba su silueta y destacaba su curvilínea figura, además era de corte strapless y falda de tubo. De igual forma, la joven influencer le dio un toque muy chic al combinarlo con una bolsa y unos zapatos de tacón en color rosa.

Foto: Captura de pantalla

A pesar de que es muy activa en Instagram, no suele actualizar su Feed, por lo que en donde más presume sus outfits es en TikTok. Al ritmo de diferentes bailes, Quirós muestra algunos de sus modernos atuendos como por ejemplo, el conjunto de pantalón blanco y top con brillos que mostró la semana pasada, con el que sin duda alguna dejó claro que además de tener prendas entalladas, también luce vestimentas holgadas y de estilo urbano.

La influencer también se luce con mini vestidos, los cuales son perfectas para que presuma sus botas altas, un calzado que aparentemente es uno de sus favoritos, ya que los ha modelado en diferentes ocasiones. En la semana salió de antro con sus amigos y se enfundó en una pieza corta con estampado en cuadros grandes y degradados en tonos azules, cafés, y naranjas, las cuales coordinó con unas botas blancas que le dieron un toque innovador.

Foto: Captura de pantalla

Valentina hizo un live en sus redes sociales en donde por fin reveló que sí estaba saliendo con Santa Fe Klan, sin embargo, en el mismo en vivo de Instagram, destacó que el artista empezó a alejarse y de repente se dieron a conocer las fotos y videos con Karely Ruiz, a quien besó durante un concierto. "Jamás terminamos, yo me di cuenta que terminamos por eso (el beso), jamás me di cuenta", indicó la creadora de contenido, que informó que ya no está con el rapero originario de Guanajuato.

Foto: Captura de pantalla

