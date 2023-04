Valentín Elizalde: revelan cómo fue uno de los últimos eventos del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

Valentín Elizalde sigue siendo uno de los ídolos de la cultura en la música mexicana, sus canciones son populares en redes sociales y la fama de aquella estrella sigue brillando y muy encendida, pues aún continúan apareciendo detalles de su intimidad, de su profesión, de su legado o de los últimos momentos que estuvo con vida.

Tal y como recientemente pasó, pues desde la aplicación de videos TikTok, se muestra la manera en la que se llevó a cabo lo que presuntamente fue de los últimos recitales en los que participó el sonorense, según en lo que se aprecia desde la cuenta del usuario que se hace llamar @randonauticarodeva2, Valentín Elizalde llegó escoltado por varias personas que lo cuidaron en todo momento.

Otra de las cosas que se logran ver es que estuvo en contacto con algunas personas de medios de comunicación y seguidores que aprovecharon para sacarse una fotografía junto al intérprete de “Vete ya”, “Como me duele” y “La más deseada” por mencionar algunas de las piezas populares en su peculiar voz, esto antes de salir a deleitar a la gente que lo esperaba.

En los comentarios de la publicación hay quienes reconocen que esa no fue la última presentación del grupero e incluso algunos mencionan que a pesar de su muerte sigue siendo una leyenda y que los fanáticos no se han ido. “ese no fue el último por que fue en un palenque el último mi vale hermoso gracias a dios tuve la fortuna de verlo en concierto”, escribió uno de los internautas.

La muerte de Valentín Elizalde

“El Gallo de oro” pasaba por una de las mejores etapas de su carrera musical, tenía solo 27 años y una gran lista de eventos a donde acudir, pues era de las estrellas más populares en ese momento. El día en el que perdió la vida fue el 25 de noviembre, aproximadamente a las 3:00 de la mañana cuando comenzaron las múltiples detonaciones en contra de la camioneta en la que iba a bordo después del evento que hizo en el Palenque de Reynosa Tamaulipas.

El público aún llora su muerte. IG/valentinelizalde_oficial

El parecido de Peso Pluma con Valentín Elizalde

Tras la fama de Peso Pluma en redes sociales, hay muchas personas que aseguran que el “Doble P” tiene una gran similitud con Valentín Elizalde tanto físico como en su carisma y forma de cantar, tanto así que han llegado a decir que es la “reencarnación” de “El Gallo de Oro”, pues cabe destacar la popularidad con la que va creciendo también lo ha puesto en el mapa de la audiencia.

