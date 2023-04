Diego Calva quiere seguir trabajando en México y compartir su éxito con otros colegas

Madrid. - Tras protagonizar “Babylon”, junto a Brad Pitt y Margot Robbin, el mexicano Diego Calva agradece la atención que ganó, pero tampoco se impresiona con Hollywood, quiere seguir trabajando en el país y compartir su éxito con otros colegas.

“Cuando empiezas, básicamente agradeces tener una chamba y quedarte en cualquier casting; y bendito sea Dios, ya no tengo la necesidad de agarrar cualquier cosa. Es como en el béisbol, estoy esperando una buena bola para ver si puedo meter otro jonrón”, dijo el histrión.

Calva tiene siete años de carrera profesional y considera que ha crecido relativamente rápido en esta industria por este protagónico, por eso está agradecido con Damien Chazelle, el también director de “La la Land”, quien estaba buscando una cara fresca para trabajar con dos actores consolidados. El actor ahora no sólo recibe más ofertas, hasta se da el lujo de rechazarlas, porque quiere apoyar nuevos talentos en México, insistió en que el dinero no lo apantalla.

“He sido muy afortunado y creo que sí se puede vivir del cine en México, el punto está en cómo estás acostumbrado (a pasar tus días). Yo tomé la decisión de no irme a Los Ángeles, a mí me gustaba vivir en mi país y sí se puede, pero como artista es complicado. Me acuerdo que cuando estaba estudiando cine, era maravilloso ganarme mil 500 a la semana por trabajar como operador de grúa”, mencionó.

También se siente agradecido por vivir en una época más abierta, en la que no tiene que cambiar su nombre por uno que suene más norteamericano, ni su acento, porque en este momento en Estados Unidos, “ser latino es lo más cool te puede pasar”. Por esta razón, es que participó en la X edición de los Premios Platino, que premia lo mejor del cine iberoamericano, para impulsar más el trabajo fuera de EU.

“Los americanos tienen tanta culpa que están tratando de enmendar todo lo que han hecho mal y ser latino ahorita está de poca madre. A mí cada vez menos me piden que quite mi acento y hasta me dicen que no intente americanizarlo y eso son cosas padres porque son menos capaz las que lleva un actor”, contó.

Sobre la industria nacional aseguró que tiene el deseo de trabajar con sus colegas del CCC, por lo que invitó a cualquiera a llamarle, ya que espera que la fama con la que ahora cuenta, también beneficie óperas primas.

Finalmente, se sintió afortunado de que le tocara una época en donde ya no tiene ni que hacer un acento neutro y pueda hablar con libertad de la sexualidad, algo que no podía hacerse en años anteriores, tal como se ve en la cinta “On Swift Horses”, donde tendrá un sórdido romance con Jacob Elordi.

Calva también protagonizará la serie “Midnight Family”, inspirada en el documental homónimo.

Por ahora se toma un descanso de la actuación, porque está cuidando a su mamá, quien se lastimó el tobillo.

Siempre contó con el apoyo de sus padres para dedicarse a la actuación.

Cuando estudiaba cine, siempre quiso trabajar con Daniel Giménez Cacho.

2015 debutó con “Te prometo anarquía”.

2020 hizo “Desenfrenadas”.

