Sofía Vergara se une la tendencia de los minivestidos lenceros ideales para la primavera

Sofía Vergara es una de las grandes protagonistas en las redes sociales por los diferentes look que empiezan a marcar tendencia en la primavera. En esta oportunidad, la actriz sorprendió a todos sus fanáticos durante estas últimas horas después de sacar a relucir su envidiable figura portando un ourfit que nadie querrá perderse.

Instagram es la red donde Vergara busca que todo lo que usa se vuelva tendencia y así, ser de las famosas que marcan una época. Con 29 millones de seguidores, la actriz se posiciona como una de las influencer buscada por las marcas más top para que en mundo utilice las prendas que ellos ofrecen en el mercado.

Sofía Vergara. Fuente: Instagram @sofiavergara

El minivestido de Sofía Vergara que marca tendencia en Instagram

Sofía Vergara dio qué hablar en las redes demostrando una vez más que los 50 son los nuevos 20. A puro estilo, lució un cautivador minivestido lencero que dejó a todos boquiabiertos. Sin bien esta no es la primera vez que la actriz se roba todas las miradas por su outfit, el diseño en esta oportunidad no pasó desapercibido por varios detalles.

Una vez que realizó el post en Instagram, los likes no pasaron de llegar y en menos de 24 horas ya acumulaba 85 mil me gusta. Es que ese vestido es toda una locura para los días de playa, pues no solo el color le quedará muy bien a tu bronceado sino también, es un atuendo ideal para pasar los días de mucho calor.

Sofía Vergara. Fuente: Instagram @sofiavergara

Lo cierto es que Sofía Vergara terminó causando revuelo por este exclusivo vestido con el que resaltó su figura, reafirmando que la estrella colombiana tiene una de las siluetas más icónicas a nivel mundial. En definitiva, la actriz derrocha estilo y sin enseñar de más, la que la hace una de las grandes estrellas hispanas.

