Güero Castro recordó cómo fue su relación con Peña Nieto, exesposo de Angelica Rivera

El exesposo de Angélica Rivera, José Alberto "el Güero" Castro, reveló todos los detalles sobre su relación con Enrique Peña Nieto, exesposo de la actriz y expresidente de México. El productor de telenovela se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda y aseguró que él todavía mantiene una buena relación con la madre de sus tres hijas, pese a que se divorciaron hace 15 años, en 2008, mismo año en que "la Gaviota", se casó con el exmandatario.

"Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir, así va a ser, nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos, lo peor que yo podría hacer y lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación o llevarnos mal", empezó diciendo el productor al ser cuestionado sobre cómo es su relación actual con su expareja.

Todavía mantiene una buena relación con la madre de sus tres hijas. Foto: especial.

¿Cómo fue la relación entre "El Güero" Castro y Peña Nieto?

De acuerdo con lo dicho por "El Güero" Castro fueron sus hijas: Sofía, Fernanda y Regina, quienes enfrentaron un proceso más complejo tras el divorcio del productor y la actriz, ya que esto ocurrió cuando las tres eran adolescentes. Además, el matrimonio de Angélica Rivera y Peña Nieto ocasionó que las jóvenes fueran señaladas a la menor provocación, cuando ellas únicamente querían vivir la vida como cualquier persona de su edad, recordó José Alberto. No obstante, dejo en claro que recuerda de buena manera los tratos del expresidente, quien le dio su lugar a su familia.

Igualmente, comentó que el político no hacía distinciones entre sus hijos y las hijas de Angélica Rivera, sin embargo, aseguró que el crédito fue de la actriz, quien en todo momento tuvo la disposición y el interés en sacar a sus hijas adolescentes adelante.

Comentó que el político no hacía distinciones entre sus hijos y las hijas de Angélica Rivera. Foto: especial.

"Se pudo llevar muy bien por Angélica, ella es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera, si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, pues no se hubiera logrado y hubo siempre la disposición, la forma y el interés; la responsabilidad de sacar a tres hijas", detalló.

Finalmente, contó que sus hijas tardaron en adaptarse a su nueva vida con Peña Nieto, ya que no estaban acostumbradas a la vida política. "Era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde muchas cosas no son el común denominador ni el cotidiano, partiendo de la seguridad, a partir de ahí comienzas a hacer un trámite complicado de vida, pero se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos, a mi nunca me limitaron en nada, nunca, con Enrique mi relación fue buena, siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas", sentenció.

