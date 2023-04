VIDEO | Critican a rapero El Alemán por grabar videoclip dentro de una iglesia y repartir mariguana

El rapero Alemán fue duramente criticado después de que se difundieran algunas imágenes de lo que será su nuevo material discográfico y es que el interprete grabó algunas escenas dentro de una iglesia en Hermosillo vestido con una sotana de sacerdote, pero lo que más llamó la atención fue que repartió lo que parecían ser, cigarros de mariguana dentro del centro religioso.

Un video compartido en TikTok, muestra el preciso momento en que El Alemán está parado frente al altar de la capilla y tal como hace un sacerdote cuando reparte hostias a los feligreses, el rapero simuló hacer la misma acción pero en lugar de repartir la consagración habría dado cigarros de mariguana.

En el clip se ve al rapero vestido como sacerdote

Y aunque este fragmento será parte de su nuevo video, las criticas por parte de católicos no se hicieron esperar y señalaron fuertemente que tanto el musico como el padre de la parroquia hayan hecho tales actos en un templo de Dios. Fue después de estos hechos, que decidió compartir un video a través de sus redes sociales para aclarar lo ocurrido.

"Fue autorizado y realizado con mucho respeto y amor"

El rapero Alemán señaló que el padre Luis Armando González Torres, del Santuario Guadalupano en Hermosillo, autorizó que se grabara el video de su próximo sencillo desde el altar de la iglesia católica y pidió una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas aclarando que todo fue hecho con mucho amor y respeto.

"Una disculpa a toda esa gente que llegó a sentirse ofendida, lastimadas, por el video que grabamos ayer, pero todo fue con mucho respeto y mucho amor, se los vuelvo a repetir, una disculpa al padre Luis Armando que fue quien nos tiró el paro para que se armara este video. Se lo agradezco porque es una canción súper positiva con un mensaje bien chido que sé que les va gustar. Es mucho muy diferente a todo lo que he hecho antes y sé que les gustará, en especial para toda la comunidad del Santuario Guadalupano, con mucho respeto y amor”, dijo mediante sus redes sociales.

Incluso, fue el mismo padre, quien explicó también que cuando grabaron el video se removió el santísimo hacia una capilla reservada y las vestiduras litúrgicas no fueron prestadas al rapero ya que él traía su propio vestuario y no representaba a algún símbolo religioso.

"Alemán quiere enviar un mensaje positivo y yo no me iba negar a eso, como dice el Papá Francisco, las puertas están abiertas y nadie somos para juzgar la vida de nadie. Al público que sigue al Alemán es un público al que la iglesia no ha podido llegar”, indicó el sacerdote.

