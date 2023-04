Manelyk González modela el top más en tendencia de la temporada

Manelyk González sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales por el contenido que comparte. La ex Acapulco Shore es toda una celebridad en las redes sociales y su hermosura y cuerpo estilizado son el principal centro de atención de su fandom que no deja de crecer.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

La famosa de 34 años tiene más de 15,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma desde donde consiente a los espectadores con imágenes sobre los viajes que realiza, sus proyectos laborales y sesiones fotográficas en donde luce los looks más diversos e impresionantes en el mundo de la moda.

El posteo de Manelyk González en Instagram

Su paso por el reality “La Casa de los Famosos” también le significó un escalón más en su trayectoria y así su nombre ha continuado imponiéndose en el ambiente. De todos modos, es su hermosura y sentido de la moda los que le permiten a Manelyk González lucir y promocionar prendas de distintas marcas, mientras sus empresas relacionadas al rubro siguen creciendo.

Recientemente, la nacida en Ciudad de México hizo nuevas publicaciones que se llevaron todas las miradas. Manelyk González compartió videos en los que se la ve ostentando su estilizado cuerpo frente al espejo y en su visita a su dentista. Nuevamente, su outfit se impuso ante la cámara.

En el posteo en Instagram, Manelyk González luce un top, de color negro, que se encuentran entre los más en tendencia de la temporada. La prenda tiene un diseño con muy elegante al frente, motivo por el cual no sólo puede utilizarse para practicar deportes. Su look lo completó con unas leggins a tono, demostrando una vez más que no importa la ocasión, ella siempre se ve bien.

SIGUE LEYENDO

Manelyk González tiene le vestido ultra ajustado en el color verde más en tendencia de este 2023

Manelyk desata las burlas con fotos en bikini y polémica frase: "El fuego quema"