Manelyk González tiene le vestido ultra ajustado en el color verde más en tendencia de este 2023

Manelyk González sorprendió a propios y extraños en Instagram tras publicar una serie de fotografías donde se le puede ver enfundada en un vestido de color verde militar que le ajustó a la perfección. Aunque el diseño era sencillo no dejó de ser elegante, pues ella debía lucir como la estrella que es para los últimos momentos del reality show "La Casa de los Famosos 3".

Cabe destacar que la ex Acapulco Shore se encontraba de vacaciones en Europa donde documentó su visitas a algunos países como Francia, y se ve que no la pasó nada mal. Incluso se dio el lujo de visitar los Alpes suizos en compañía de algunas amistades, donde disfrutaron del frío y una que otra fiesta.

Ahora, el programa del que forma parte y en el participó en su primera edición (quedó en segundo lugar) se encuentra agonizante, pues ya fueron anunciados los finalistas, lo que significa que se pondrá mejor que nunca; Paty Navidad y Madison Anderson se encuentran entre los 5 participantes.

Manelyk González saltó a la fama gracias a "Acapulco Shore" (Foto: IG @manelyk_oficial)

Manelyk González brilla más que nunca con su outfit

Aunque Manelyk González no dejó ver mucho de su participación durante "La Casa de los Famosos 3", para sus seguidores fue suficiente con su atuendo, que aunque era una prenda larga, no dejó de entonarle su figura cincelada por el ejercicio y la sana alimentación.

Manelyk González dijo ser fan y a veces no de "La Casa de los Famosos " (Foto: IG @manelyk_oficial)

Con un maquillaje colorido, pero muy bien colocado, la también empresaria realizó varias poses para la cámara de su celular con expresiones diversas. Destacó su collar dorado de una marca reconocida, así como dos anillos que portó en la mano derecha. Pero no todo fue ella, pues le dio un espacio a su amigo Yordi Rosado, quien le regaló una enorme sonrisa.

"¡Regresé a las galas pajaritos! Estando en la recta final no puedo darle gusto a los fans de todos los participantes, una semana soy fan de uno y a la siguiente puedo dejar de serlo si no me gusta lo que hace y cómo dice Paty, nada es personal, es un juego, disfrútenlo que es para ustedes, tanto las galas como el día a día en la casa", escribió Manelyk González en la publicación.

Yordi Rosado es amigo de Manelyk González (Foto: IG @manelyk_oficial)

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Manelyk González ignora el frío de los Alpes suizos con agresivo outfit de red