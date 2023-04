"¿Está mal?": Natalia Téllez confiesa que quiere vivir en una casa diferente a la de su pareja, así lo expresó

Para nadie es un secreto que Natalia Téllez se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula gracias al excelente trabajo que ha realizado en programas como "Hoy", "¿Quién es la máscara?" y recientemente en "Netas Divinas".

Fue precisamente en su reciente colaboración con "Unicable" en donde la joven conductora se robó todas las miradas después de hablar sobre los planes que ha llegado a tener en pareja, lo que dejó en completo shock a todas sus compañeras y parte de los televidentes.

En el programa "Netas Divinas", Natalia Téllez, una de las conductoras más famosas en México, habló sobre su relación sentimental y las ideas que ha llegado a tener para que funcione de la mejor manera. Fue en ese momento en donde sucedió la gran controversia.

Fiel a su estilo y sin guardarse nada, la también modelo dijo que siempre se ha planteado la opción de seguir en pareja, pero que cada uno viva en otra casa. Sin embargo, su actual novio no está de acuerdo y así se lo ha hecho saber.

"Yo siempre he planteado tener a mi pareja y no vivir en la misma casa, mi pareja no quiere, ¿está mal?", dijo ante las cámaras.