Sergio Defassio: amiga del actor denuncia que hubo negligencia previo a su muerte

Este miércoles se confirmó la muerte de Sergio Defassio a los 70 años de edad. Tras el fallecimiento del primer actor y comediante, su amiga Adrie de Lille denunció que hubo negligencia por parte de la clínica de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), ya que aseguró que acudió a este lugar previo a su deceso, sin embargo, no recibió la atención necesaria por lo que después tuvo que ser trasladado a un hospital privado.

La revista TVyNovelas reportó que la cantante publicó en sus redes sociales un video, que por el momento ya no está disponible en sus cuentas, en el que lamentó la muerte de su querido amigo y manifestó que las irregularidades en su atención médica pudieron influir en su estado de salud, pues empezó a sentirse mal desde el sábado y aunque fue a la clínica para revisarse, esta no tenía las herramientas necesarias para atenderlo.

Amiga de Sergio Dafassio denuncia supuesta negligencia

"Para empezar Sergio Defassio se empezó a sentir mal desde el sábado y acudió a la clínica de la ANDA, donde no hay ni siquiera un glaucómetro, no hay ambulancia, no hay tanque de oxígeno, no tienen nada", exhibió la cantante que forma parte del proyecto "Noche de divas", quien también resaltó que dos días después el comediante regresó para atenderse, pero tuvo el mismo destino, así que fue trasladado a un hospital privado de la colonia Roma.

Sergio Dafassio falleció a los 70 años de edad Foto: Especial

"El lunes volvió a acudir porque se sentía mal, tenía un malestar estomacal y fue ese día que lo ayudaron a llegar al hospital de la colonia Roma en un carro destartalado que estaba por ahí", resaltó Adrie que también señaló que en el nosocomio tuvo una atención excelente pero ya se encontraba grave. "Pero ya venía infartado. Yo a la mejor ni siquiera debería hablar del tema, pero tengo muchos amigos que pertenecen a la ANDA y resulta que si no llegan en ciertas condiciones no alcanzan hospitalización".

La cantante Adrie de Lille hizo un llamado para la dirigencia de la asociación de actores: "Hagan bien sus estatutos, hagan bien sus cuentas y atiendan a su gremio". Este mensaje viene después de la sorpresiva muerte del actor el pasado 18 de abril, cuando de acuerdo a personalidades como Diana Golden, el comediante sufrió un infarto fulminante después de salir de una cirugía en el que le colocaron un marcapasos.

"Nos acababa de escribir con una foto en el hospital, nos escribió en el grupo a decirnos 'estoy feliz porque ya me pusieron el marcapasos. Me quedo en el hospital porque aquí molestan mucho' y hoy lo daban de alta. Lo estaban pasando a la habitación y en eso le vino un infarto fulminante" compartió la actriz que trabajó con él en diferentes proyectos y que tuvo una relación muy cercana.

