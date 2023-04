¿Maltratos y rivalidades? El lado oscuro de Jeans, la agrupación estrella de los 90

“Jeans” fue una de las agrupaciones que gozó de gran fama en los 90 y logró impulsar la carrera de algunas de sus integrantes, quienes se mantienen en el corazón del público. Pero no todo fue éxito para quienes pasaron por sus filas ya que revelaron haber sufrido maltrato por parte del entonces mánager Alejandro Sirvent, un escándalo que los sumió en una fuerte crisis y los convirtió en blanco de la polémica.

Con el tiempo han surgido testimonios de famosos que fueron parte de alguna agrupación juvenil durante los 90 o 2000 en los que revelan haber sido víctimas de maltrato o abusos, aunque uno de los más sonados y que persigue a sus integrantes es el caso de “Jeans” en los que los constantes cambios destaparían la oscura verdad tras su éxito.

Primeras integrantes de "Jeans". Foto: IG @jns_coleccion

El inicio de Jeans

La agrupación se formó en 1994 y sus primeras integrantes fueron Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet, Bianca Carrasco y Paty Sirvent, de ésta última fue su padre quien estaba a la cabeza y les conseguía lugares para presentarse. Sin embargo, el papá de Bianca el que obtuvo su primer contrato discográfico al ser un ejecutivo de Sony Music Entertainment.

El contrato fue cancelado debido a que surgieron diferencias entre la disquera y Alejandro Sirvent, aunque para ese momento las cantantes ya eran conocidas por temas como “Me pongo mis jeans” y “Truku Traka”. Bajo el sello de EMI Music y sin Bianca, en 1995 la agrupación lanzó su primer álbum de estudio homónimo con el sencillo “Pepe”.

Surgen testimonios de maltrato

En 1997 Litzy dejó la agrupación debido a que surgieron problemas entre su padre y, una vez más, Alejandro Sirvent señalando que se debía a la manera en que éste último manejaba la agrupación y el trato que tenía con sus integrantes. A este testimonio se sumó el de Tábatha Vizuet, quien dijo no sentirse cómoda con el proyecto y los problemas que tenía con Paty debido a las preferencias que tenían sus padres con ella.

Ese mismo año Karla Díaz se integró a “Jeans” durante un festival de radio y un año más tarde lanzaron el álbum “¿Por qué disimular?” con canciones que tuvieron un arrollador éxito como “Enferma de amor”, “Estoy por él” y “La ilusión del primer amor”. Tan sólo un año después Melissa anunció su salida y aunque primero señaló que deseaba pasar tiempo con su familia, durante una entrevista admitió que todo fue por los maltratos que recibía de sus compañeras.

Litzy fue una de las integrantes que alzó la voz al revelar maltrato en la agrupación. Foto: Cuartoscuro

Con tan sólo 13 años de edad Regina Murguía tomó su lugar y en el 2000 Dulce María, quien en aquel momento tenía 15 años, llegó a la agrupación aunque ya tenía experiencia como parte de KIDS. El paso de la actriz por “Jeans” fue corto ya que comenzó grabaciones de la telenovela “Clase 406”, un proyecto que le ganaría una demanda.

El lado oscuro de “Jeans”

Durante una entrevista en 2006 con Mónica Garza para “Historias Engarzadas”, Angie, Regina y Amiel admitieron que su salida de la agrupación se debía a los maltratos que sufrieron presuntamente por parte de Alejandro Sirvent, quien negó las acusaciones y se lanzó contra las jóvenes asegurando que su actitud no era la mejor con el resto de sus compañeras.

En 2020, Litzy reveló para “De primera mano” que durante su paso por “Jeans” sus compañeras llegaron a molestarla por su peso, algo que también sucedería con otras de las integrantes al igual que los constantes regaños: “Cuando Angie salió era la mala, la del problema, la que causaba conflictos. Cuando salió nos hicieron la promesa de que todo iba a ser bonito y maravilloso. ¡Y sorpresa! A los dos meses ya la traían conmigo”.

"Jeans" se separa en 2008 luego de 12 años de carrera. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, Dulce María reveló en entrevistas con Yordi Rosado para su canal de YouTube que fue demanda por Alejandro Sirvent por salir de la agrupación para tomar su papel en la ya mencionada telenovela. “Era la primera vez que me ofrecían un protagónico que era en Clase 406, era parte de mi sueño de mi carrera y no era como que no puedo decir que no”, indicó.

Añadió: “Habló Televisa y dijeron que 'sí puede', me fui a hacer la novela y dobleteaba, hacía telenovela y al mismo tiempo seguía terminando la gira, pero esa etapa ya fue muy fuerte porque las niñas estaban enojadas conmigo. No sé si ya estaba demandada, pero después fue todo un rollo, Regina se salió, las cosas estaban un poquito raras”.

Tras 12 años de carrera y en medio de un fuerte escándalo por supuestos maltratos a sus integrantes, en 2008 la agrupación anunció su separación definitiva con un concierto que se realizó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México donde cantaron algunos de sus más grandes éxitos.

