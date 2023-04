Luis de Alba sufrió un aparatoso accidente en su casa y preocupa a sus fans: “Me salió sangre”

Luis de Alba, quien es conocido por sus icónicos personajes de “El Pirrurris” o “Juan Camaney”, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que el actor y comediante apareció con una severa lesión en el rostro que requirió atención médica y fue él mismo quien contó que sufrió un aparatoso accidente en su propia casa que sin problemas pudo terminar en tragedia.

Este video del reconocido actor veracruzano que también llegó a participar en el llamado Cine de Ficheras fue difundido a través de las historias de su perfil oficial de Instagram donde reportó de viva voz que había sufrido un severo accidente en su casa en el que terminó con lesiones en el rostro y en una de sus rodillas.

Durante su relato, Luis de Alba contó que sufrió una aparatosa caída cuando se estaba levantando de su cama y debido a que estaba a oscuras tropezó y se golpeó la zona del pómulo, el ojo y la ceja con la esquina de un buró, por lo que se produjo una fuerte cortada y se le hizo un hematoma, asimismo, señaló que cuando quería pararse volvió a caerse y en esta ocasión fue una de sus rodillas la afectada y también mostró el fuerte golpe que se llevó.

Cabe mencionar que, pese a lo aparatoso que resultó dicha situación, todo parece indicar que las cosas no pasaron a mayores y solo necesitó algunas puntadas en la herida de su ceja y le colocaron una venda en la rodilla, además, el entrañable “Ratón Crispín” señaló que se encuentra comprometido con su público y dejó ver que, pese a la adversidad, no pierde su buen humor.

“Amigos queridos de los cabritos, soy Luis de Alba y es que, de repente hoy en la mañana prendí la luz y ya ando medio güey, me resbalé y no había luz, no supe ni donde caí, pero fui a caer en la esquina del buró con esta madre, me salió sangre y la chin… y yo no sabía ni donde andaba y luego me quería pagar y ¡bolas! La otra pierna, la que está jodida, la otra, pero bueno, ya ni hablar, pero les quería agradecer y estoy comprometido con ustedes pa’ cuando quiera, para lo que quieran, menos por donde quieran”, fueron las palabras de Luis de Alba.

Luis de Alba cumplió 78 años de edad el pasado mes de marzo. Foto: Especial

Actualmente, Luis de Alba tiene 78 años de edad y se encuentra más que activo ofreciendo show de forma individual y formando parte de la puesta en escena “¿Por qué será que las queremos tanto?” donde comparte créditos con otras grandes figuras de la comedia como César Bono, Alejandro Suárez, Benito Castro y Carlos Bonavides.

Desde hace varios años Luis de Alba experimenta severas complicaciones de salud pues se sabe que tuvo cáncer de hígado, enfermedad que superó con un tratamiento alternativo, no obstante, hace casi dos años también sufrió una caída que lo llevó hasta el quirófano y le dejó como secuelas serios problemas de movilidad pues para sus traslados largos es necesario que utilice una silla de ruedas, no obstante, pese a dicha situación, el comediante nunca ha perdido su buen humor y sus ganas de vivir.

