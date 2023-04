Maya Nazor eleva la temperatura en TikTok con ajustado jumpsuit de látex y coqueto baile

Maya Nazor se encargó de elevar la temperatura en redes sociales con la última publicación que realizó en su perfil oficial de TikTok pues resulta que la bella empresaria e influencer robó cientos de suspiros con un ajustado look de látex que remarcó su estilizada silueta, por lo que, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar para la ex de Santa Fe Klan, quien pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de todo el internet.

Como se mencionó antes, Maya Nazor difundió el video en cuestión a través de su perfil oficial de TikTok, plataforma en la que es todo un fenómeno debido a que en cada publicación que realiza derrocha belleza, sensualidad y estilo con sus impactantes outfits, los cuales, la han posicionado como toda una influencer fashionista y como un auténtico sex symbol.

En este video, Maya Nazor se grabó desde un lujoso salón que parece ser el lobby de un hotel o de algún lujoso restaurante, no obstante, dejó ver que ya se le quitó la pena de grabarse en público pues en ocasiones anteriores ella misma manifestó que sentía un poco de vergüenza grabar sus videos en lugares donde había mucha gente.

En cuanto al espectacular outfit con el que Maya Nazor robó suspiros, se trataba de un jumpsuit de látex de color negro, el cual, era sumamente entallado y tenía un pronunciado escote en la zona frontal, además, dicha prensa era halter strap, por lo que los hombros de la influencer rubia quedaron al descubierto, pero lo que más enloqueció a sus fans, fueron los atrevidos movimientos de cadera que realizó al ritmo de una canción del género urbano.

Pese a que el video de Maya Nazor solo duró escasos diez segundos, su publicación tuvo una gran repercusión entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 130 mil reproducciones y más de 20 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar para la ex de Santa Fe Klan de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Maya Nazor es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: nazormaya

“Estás hermosa”, “Todo un bombón”, “La más chula de todas”, “Cada día más linda”, “Simplemente espectacular”, “¡Qué cuerpazo!”, “Divina”, “Toda una diosa” y “Un auténtico bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Maya Nazor, quien tras su polémica ruptura con Santa Fe Klan se ha enfocado de iniciar distintos proyectos que le permitan seguir aumentando su fama en redes sociales y seguir brillando como empresaria dentro del mundo de la moda pues además de abrir su propia línea de accesorios y botas también dejó ver que ya está haciendo alianzas con otras personalidades relacionadas con el mundo de la moda.

