Aaron Carter: revelan la verdadera causa de la muerte del hermano del integrante de Backstreet Boys

Después de varios meses de la muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, se revelaron la verdadera causa de su fallecimiento del también cantante y rapero. El forense del Condado de Los Ángeles, California, le realizó la autopsia al artista, pero fue hasta este martes que se dio a conocer que las autoridades determinaron que perdió la vida debido a que se ahogó accidentalmente en su baño después de consumir algunos sedantes.

El intérprete de "I Want Candy" fue encontrado muerto en el baño de su casa en Lancaster, California, el pasado 5 de noviembre del 2022. Las primeras investigaciones apuntaban que el cantante había perdido la vida debido a una sobredosis, sin embargo, las autoridades le realizaron una autopsia al día siguiente de su deceso, pero fue hasta ahora, 18 de abril, que se dio a conocer el informe, ya que se obtuvieron los resultados de las pruebas toxicológicas.

¿De qué murió Aaron Carter?

De acuerdo al reporte, Carter había consumido el sedante alprazolam, el cual se vende con el nombre de Xanax, y también gas comprimido difluoroetano que, según se lee en el informe, "es un gas comúnmente usado como propulsor en los aerosoles de limpieza", y "puede inducir euforia cuando es inhalado". Las indagatorias del forense establecen que las dos sustancias lo inhabilitaron para poder salir de la bañera provocando que se ahogara "accidentalmente" y que posteriormente muriera.

Al respecto de la muerte del también actor, su ex pareja y madre de su hijo, Melanie Martin, indicó a un medio de espectáculos que no está satisfecha con la resolución de las autoridades debido a que hay varias inconsistencias. "Los resultados no son un cierre para mí. Afirman que la muerte fue por ahogamiento pero también añade que llevaba una camiseta y un collar en la bañadera, que no tiene sentido. (...) ¿Por qué iba a estar en una bañera con la ropa puesta?”, destacó la modelo para TMZ.

“Todavía estoy en estado de shock y sigo echando de menos a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de acontecimientos y este informe sólo hace que nos hagamos más preguntas”, indicó la también influencer, que es madre de Prince Lyric Carter, quien sería el heredero de los bienes del cantante y rapero, que falleció de manera extraña, apunta la familia, por lo que no están satisfechos con los resultados del forense.

La madre de Aron y Nick Carter, Jane, ya había dicho desde hace algunos meses que no creía que su hijo hubiera muerto de una sobredosis o alguna causa que se relacionara con el consumo de drogas. La familiar del integrante de los Backstreet Boys mostró unas imágenes de cómo estaba la casa de su hijo después de que fuera hallado sin vida, pues había cosas tiradas en las habitaciones por lo que especuló que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas.

