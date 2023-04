“Lagunilla mi barrio” podría ser cancelada tras muerte de Julián Figueroa, esto se sabe

El pasado fin de semana, la puesta en escena llamada “Lagunilla mi barrio” retomó sus actividades sin Maribel Guardia debido a que decidió tomarse unos días tras el lamentable fallecimiento de su hijo Julián Figueroa por lo que la producción de dicha obra tuvo que arreglárselas para sacar adelante el proyecto, no obstante, un miembro del elenco destapó que dicha producción podría ser cancelada tras la muerte del hijo de la protagonista costarricense.

Fue Germán Ortega quien se encargó de revelar esta información referente al futuro inmediato de “Lagunilla mi barrio” pues señaló que la idea es cancelar todas las presentaciones que hay programadas hasta el mes de mayo pues señaló que el empresario que los contrató quisiera contar con la presencia de Maribel Guardia, quien es una de las protagonistas, no obstante, señaló que todavía no hay nada confirmado, pero reiteró que toda la producción se ha mostrado solidaria con la talentosa actriz costarricense, por lo que no piensan presionarla para que regrese a los escenarios pese a su dolor.

“Creo que, ahorita nos van a decir que se va a cancelar, el empresario quiere cancelar hasta mayo, pero como te digo, no sabemos Maribel cómo este, porque ahorita está pasando un día, dos, tres, pero podemos ver que a lo mejor en dos semanas puede ser peor” refirió el “mascabrother”, quien fue el único miembro del elenco en hablar sobre este tema que podría poner en riesgo los trabajos de decenas de personas que forman parte de este proyecto.

Cabe señalar que el pasado fin de semana el lugar de Maribel Guardia fue ocupado por su entrañable amiga Alma Cero, quien tuvo un desempeño impecable que reconocieron sus compañeros, sin embargo, ella misma declaró antes distintos medios que el papel de “Doña Lancha” fue hecho exclusivamente para la también cantante, por lo que no hay nadie que pueda reemplazarla.

Maribel Guardia hace el papel de "Doña Lancha" en "Lagunilla mi barrio". Foto: IG: lagunillamb

“Esto es una familia y lo vuelvo a decir, el personaje de “Lancha” fue pensado y escrito, pensado e imaginado para ninguna otra persona más que Maribel Guardia. Lo único que queremos demostrarle es que el corazón de Lagunilla late junto con ella y que aquí está su casa”, fueron las palabras de Alma Cero.

Por su parte, Lisardo Emilio, quien es pareja de Maribel Guardia en la ficción, dijo tener sentimientos encontrados pues por un lado está orgulloso del apoyo y de la capacidad que ha mostrado el elenco para salir adelante sin la costarricense, sin embargo, también confesó sentirse devastado por el mal momento que está pasando “Doña Lancha”.

Maribel Guardia todavía no ha hablado sobre su futuro laboral inmediato. Foto: IG: lagunillamb

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha salido a ofrecer declaraciones sobre este tema, por lo que se desconoce si ya hay una fecha para que retome sus actividades laborales de forma cotidiana, sin embargo, se sabe que tiene luz verde para tomarse el tiempo que requiera para tomar fuerzas y recuperarse del que, sin lugar a dudas, ha sido el golpe más duro de toda su vida.

