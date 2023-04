VIDEO | Belinda a punto de vomitar en pleno programa tras probar postre español: "La estoy pasando mal"

Belinda sigue sumando éxitos a su carrera como cantante y actriz en España, donde se ha ganado el corazón del público con su talento, belleza y simpatía que la han llevado a experimentar momentos divertidos o bochornosos. Como el más reciente en el que estuvo a punto de vomitar en plena entrevista luego de probar uno de los que podrían ser los postres favoritos en aquel país.

La intérprete de "Luz sin gravedad" llegó al país que la vio nacer acompañada de su entonces pareja Christian Nodal para retomar su carrera en la actuación con la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", pero tras el fin de su compromiso tomó la decisión de quedarse para continuar su trabajo en la música acompañada de nuevos artistas con los que ha lanzado diversas colaboraciones.

Pese a la distancia, Belinda ha puntualizado en que lleva a México en el corazón y así lo ha demostrado con cada una de sus visitas a programas en España donde menciona sus platillos favoritos y pone a prueba la agilidad de los conductores con algunas frases. Esta vez fue ella quien pasó un momento de tensión cuando estuvo a punto de vomitar en pleno programa tras probar un postre muy popular.

"La estoy pasando mal, soy super asquerosa”, dijo la cantante durante su visita a "La Resistencia" luego de probar un pastelillo llamado "Pantera rosa" triturado por el conductor Broncano en una taza con chocolate. Bastó un sorbo para que Belinda comenzara a toser y expresara su desagrado por lo que sería el alimento más popular para el desayuno.

Esta no es la primera vez que la voz de "Bella traición" visita el ya mencionado programa, pues en abril del año pasado estuvo frente a Broncano y así se lo hizo saber con su más reciente visita para promocionar su nueva canción que también es parte de la serie "Bienvenidos a Edén" para su segunda temporada que se estrena el próximo 21 de abril.

"En tu programa me has enseñado las peores cosas", dijo la cantante al recordar que en el episodio en el que estuvo el conductor el habló de un famoso actor de cine para adultos, pero al hacerle saber que no lo conocía Broncano le mostró un video en el que aparecía causando un momento bochornoso.

"Aquí descubrí quién era 'El niño polla' y ya sé quién es Nacho Vidal. Ya tuve suficiente con lo que vi en tu pantallita (...) Te pasaste un poco esa vez. Que mis padres están viendo esto y siempre estoy hablando de por** contigo", recordó la actriz en su regreso al programa.

