Grupo Firme quiere quitar a Peso Pluma del primer lugar y hace colaboración con estas estrellas de los corridos

Grupo Firme además de su gira “Hay que conectarla” que realizan por Estados Unidos, también lleva a cabo algunas grabaciones para mantener a sus seguidores con el lujo de la novedad, tal y como lo han hecho desde que su fama aumentó y son considerados el “fenómeno” del regional mexicano.

Los músicos originarios de Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa han realizado varias colaboraciones importantes con estrellas de la banda, norteño, reguetón y pop, pero ahora lo hicieron con un conjunto que se distingue por sus corridos, se trata de Los Tucanes de Tijuana, creadores de piezas como “El Guano”, “El Águila Blanca”, “Gripa colombiana” y “Tres viejas” por mencionar algunas.

Pero está vez Los Tucanes de Tijuana y Grupo Firme optaron por hacer algo diferente a un corrido que, aunque es uno de los géneros más escuchados en la actualidad por los jóvenes en redes sociales, las estrellas gruperas se fueron a lo clásico y renovaron el sonido de la melodía “Secuestro de amor”.

La canción “Secuestro de amor” fue lanzada en 1997 por Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana y forma parte del disco que lleva el mismo nombre, en la letra se cuenta la historia de un encuentro romántico entre dos personas que presuntamente están enamoradas, esta melodía es de las más importantes en el repertorio de las estrellas.

“Voy a tener que hacer

Algo indebido

Para poder lograr

Lo que tanto yo he querido

Un secuestro de amor

Hoy se me ha ocurrido

Deshojaré mis ansias

Que tanto he detenido

Te amarraré las manos

El día del secuestro

Y te ataré en la cama

De mi departamento

No apagaré la luz

Para mirar tu cuerpo

Quiero saber que eres tú

A quien conmigo tengo”, dice parte de la canción compuesta por Mario Quintero.