Tras estar cuatro años en VLA famoso conductor se une al elenco "Hoy" y podría suplantar a Arath de la Torre

Dos de los programas de televisión más queridos de la pantalla chica en México es el matutino de “Hoy” y de “Venga la Alegría”, ambos consolidados como productos con formato de revista que cada mañana, desde hace años, entretienen a millones de familias mexicanas, pero además otorgan a los televidentes productos de calidad en donde nutren con sus cápsulas informativas sobre distintos temas.

Es dentro de este contexto que vale la pena agregar que uno de los factores principales de éxito para estas emisiones es el talento que muestran a cuadro, es decir, los conductores a cargo de guiar en las distintas secciones y actividades en el show.

Uno de los conductores más queridos del matutino de TV Azteca ahora causa asombro tras unirse a la producción de la competencia, es decir, al programa “Hoy”, se trata de Carlos Arenas, quien recientemente ha sido visto en el programa de la televisora de San Ángel, por lo que ha sido cuestionado respecto a su permanencia, especialmente ante los rumores de que el famoso también modelo pudiera suplir el lugar de Arath de la Torre.

Carlos Arenas y su trabajo en el matutino "Hoy"

Ante este panorama, el famoso fue entrevista por Edén Dorantes luego de que Arenas se presentó en un evento realizado en honor al cumpleaños de Bárbara Torres, espacio que el comunicólogo aprovechó para preguntarle al también creador de comerciales si era verdad o mentira que ya había firmado un contrato para formar parte definitiva del programa “Hoy”.

Ante el cuestionamiento, Carlos Arenas prefirió mantenerse al margen y sólo contestó entre risas y de manera retórica al periodista: “No sé, yo te quiero preguntar, tú sabes más que yo hombre (...) No me ha dicho nada (la productora) pero la verdad mientras me sigan invitando y estemos vigentes yo estoy supercontento de formar parte”, aseveró el presentador.

El famoso aprovechó para revelar que está agradecido con Televisa por considerarlo, ya que en puerta tiene el próximo 20 de abril los Latin American Music Awards, en donde dio a entender que va a participar como conductor, algo que sin duda agradeció a la empresa de San Ángel, aunque no se olvida de su trabajo y del apoyo que le otorgó TV Azteca.

Es de recordar que dentro de la empresa del Ajusco Carlos Arenas tuvo diversos espacios para trabajar, algunos de ellos fueron “Hit M3”, “Ya cayó” y “Renovado”, en donde ha demostrado su carisma a la hora de conducir, también es de recordar que Arena es recordado como uno de los conductores principales del reality “La Academia Kids” en 2013, sin embargo, su mayor proyecto laboral con TV Azteca fue al participar al frente de “Venga la Alegría” del año 2012 al 2016.

