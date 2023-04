Lisa de BLACKPINK participará junto a Taeyang de BIGBANG en una canción

La rapera y bailarina tailandesa de BLACKPINK, Lalisa Manoban, quien es mejor conocida como Lisa, participará junto al cantante K-Pop Taeyang, quien es conocido por ser uno de los integrantes de BIGBANG. Según informaron medios locales, el artista se encuentra trabajando en su nuevo sencillo tras el éxito de "VIBE", canción que hizo junto a Jimin de BTS.

¿Qué se sabe sobre la nueva canción de Taeyang y Lisa?

Hasta el momento, se sabe que la nueva canción del intérprete surcoreano formará parte de su mini álbum "Down to Earth", además, será el sencillo principal de dicho material. Aunque se desconoce la fecha de su lanzamiento, se rumora que Lisa y Taeyang ya grabaron el video y por este motivo fue que la rapera se tiñó el cabello de color cobrizo.

Pese a que no se ha informado sobre el género de esta colaboración, los fans de ambas agrupaciones esperan que hagan un gran trabajo, pues ambos son cercanos y en varias ocasiones han demostrado lo mucho que se admiran. De hecho, Lalisa es una de las miembros más cercanas a Taeyang, pues en una ocasión detalló que cuando era una aprendiz él solía alentarla para que siguiera luchando por sus sueños.

El cantante regresará como los grandes con un minidisco. (Créditos: Facebook / Taeyang)

¿Qué se sabe sobre el nuevo album de Taeyang?

El nuevo disco del cantante de K-Pop, "Down to Earth", será lanzado el próximo 26 de abril, por lo que la nueva canción con Lisa podría ser estrenada antes. Además de la colaboración con la rapera tailandesa, se espera que el disco tenga al menos 3 canciones nuevas, pues desde el 2017 no ha lanzado materiales extensos y sus fans están muy entusiasmados.

Tras el éxito de su canción con Jimin de BTS, el intérprete de "RINGA LINGA" optó por trabajar con artistas como Lalisa, ya que BLACKPINK es una de las agrupaciones más famosas del momento y seguramente será bien recibido por los VIPS Y BLINKS.

