FOTOS: Karely Ruiz y el look brillante que la coronó como reina de las redes

Karely Ruiz, la famosa modelo que ganó fama por la plataforma OnlyFans, compartió con sus millones de fans en Facebook una sesión fotográfica con la que se lució en un look brillante, conjunto negro con revelador diseño con el que se coronó como reina de las redes sociales y se confirmó como una de las celebridades más bellas, sumando en pocas horas miles de "me gusta" y cientos de comentarios.

La influencer ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvilínea figura en los diseños más reveladores con los que roba miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica "página azul", en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García y Celia Lora, quienes se colocan en el top de las mejores pagadas.

Karely Ruiz,la reina de las redes sociales

La regiomontana, de 22 años, causó furor en la plataforma de Meta con las tres postales que publicó la tarde de este miércoles, pues se dejó ver en un conjunto negro con el que resaltó su belleza y su curvilínea silueta, al tratarse de un look de panty negra con coqueto top de pedrería, que combinó con un tocado de red en su cabeza, un collar de tiras largas y botas a la altura de sus muslos.

"Quieres besarme? ", fue el texto con el que Karely acompañó las fotos en Facebook, donde la siguen 4.6 millones de fans, entre los que robó miradas y se coronó como la reina de las redes sociales, sumando en sólo unas horas 20 mil "me gusta" y más de 2 mil comentarios con frases como: "Eres una diosa neta q chulada", "Estás bien hermosa", "Que Reinaaaa", "Toda una Diosa" y "Pero que preciosura de mujer eres", entre muchos otros.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró arriesgada con su look en negro y brillante, prendas con la que sus fanáticos quedaron encantados. La fotografías fueron capturada por el artista de la lente Armando Méndez, quien ya le había hecho a la influencer una sesión en la que se lució con un body paint de tono plata con el que causó sensación en las plataformas digitales.

Karely suma millones de fans en las plataformas digitales. Foto: IG @karelyruiz

La popular modelo de OnlyFans no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look negro perfecto para llamar la atención, y demostrando que no teme a la censura de las redes sociales, pues cada vez se deja ver más atrevida.

