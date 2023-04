Karely Ruiz se corona como reina de estilo en jeans: "También en pantalón facturo"

En los últimos días Karely Ruiz ha dejado ver en sus redes sociales que es muy criticada por el tipo de fotografías que comparte en las plataformas digitales, sin embargo, la modelo de OnlyFans se corona como reina de estilo con sus atuendos, como sucedió con su última publicación en Instagram y Facebook, en la que se lució con jeans y aseguró "también en pantalón facturo y ni modo", como contundente respuesta a sus haters.

La influencer ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvilínea figura en los diseños más reveladores con los que roba miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica "página azul", en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García y Celia Lora, quienes se colocan en el top de las mejores pagadas.

La influencer responde a sus haters. Foto: IG @karelyruiz

Karely Ruiz se luce en jeans y conquista la red

La modelo regiomontana, de 22 años, conquistó las redes con las postales que publicó en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, pues se dejó ver en un conjunto de estilo casual y coqueto, con el que también destacó su silueta, causando sensación entre sus millones de fanáticos quienes no dudaron en llenarla de "likes" y comentarios, demostrando que su popularidad sigue en ascenso cada día.

"Unas de hoyyy no salí en tangaaaa y Nimodo denle amor" y "También en pantalón facturooooo y qué", fueron las frase con las que Karely acompañó las fotos en Instagram y Facebook, posando desde un estacionamiento y frente a uno de sus lujosos autos, outfit con el que dio clases de estilo, mostrando un pantalón de mezclilla de tipo desgarrado que combinó con un top amarillo mostaza.

La modelo se lució en jeans. Foto: IG @karelyruiz

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró arriesgada con su atuendo, pero dejó claro que en jeans también causa impacto, logrando sumar en sólo unas horas 364 mil "me gusta" en la red social "de la camarita", además de miles de comentarios y más de 100 mil reacciones en Facebook, plataforma en la que actualmente suma 4.5 millones de fans, mientras que en Instagram ya tiene 8.5 millones.

La popular modelo de OnlyFans, que recientemente se unió a los famosos que mostraron sus condolencias por la muerte de Andrés García, no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look negro perfecto para llamar la atención, y demostrando que no teme a la censura de las redes sociales.

La influencer se corona como reina de estilo. Foto: IG @karelyruiz

