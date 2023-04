Detienen a Naim Darrechi, novio de Yeri Mua, en Veracruz por posesión de drogas

La noche de este miércoles 12 de abril Naim Darrechi, novio de la influener Yeri Mua, fue detenido en Boca del Río, Veracruz, por presunta posesión de drogas. En TikTok se hizo viral un video en el que se puede ver al cantante esposado junto a otro sujeto, mientras tanto la modelo desató críticas debido a los comentarios que hizo al respecto en sus redes sociales.

La polémica ha sido una constante para la modelo veracruzana debido a sus explosivas declaraciones y ahora se suma un nuevo conflicto, pues en redes sociales circula el momento en que su novio es detenido luego de acudir a una fiesta. En su cuenta de Twitter, Yeri Mua compartió algunos detalles y mensajes que causaron indignación.

Novio de Yeri Mua detenido en Veracruz. TikTok @losturbioos

“Hasta detenidos se ven chulos mis niños” y “No mam**, ya me ganaron el chisme”, fueron algunos de los mensajes que compartió en su cuenta Twitter junto a otro donde señala que la multa que habría pagado para sacar a su novio fue de medio millón de pesos y bromeó añadiendo “unos tontilocos”.

¿Naim Darrechi buscado en España?

Fanáticos de Yeri Mua le han advertido sobre el riesgo en el que podría estar de seguir con su relación, pues se reveló que el creador de contenido es buscado por la justicia en España luego de que dijera en sus redes sociales que engañaba a mujeres para tener relaciones sexuales con ellas sin preservativo.

Estas no son las únicas ocasiones que el influencer ha enfrentado a la justicia, pues a principios de este año no se presentó en un juicio en el que tenía cita debido a un altercado con la Policía Local de Palma ocurrido en mayo de 2021, cuando los agentes intentaban desalojar una fiesta que no cumplía con las normas impuestas ante el Covid-19.

En aquel momento Naim Darrechi presuntamente se enfrentó a elementos de la policía provocando heridas en algunos de ellos, por ello, la Fiscalía ha pedido que cumpla con 18 meses de prisión y pague una multa por el equivalente a poco más de 35 mil pesos mexicanos.

