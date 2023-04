V de BTS confirma qué hará después del servicio militar y sorprende al ARMY con su respuesta

V de BTS mantiene con esperanzas a sus fans, pues podría sumarse a la lista de los integrantes que debutarán este 2023 con su propio álbum. De acuerdo con los planes de la agencia HYBE, la boyband tenía previsto cuatro debuts, hasta ahora, solo Jimin y Suga han iniciado con sus proyectos.

Además, casi todos los miembros ya se convirtieron en embajadores de reconocidas marcas de moda, por lo que han tenido portadas de revista y entrevistas, también han viajado a la semana de la moda en París. Sin embargo, Jungkook y V de BTS no han dado pistas sobre un posible debut.

El próximo 21 de abril, será Suga quien estrene nueva música y arranque con su primer tour solista, pero ya se espera que en las siguientes semanas y meses se vayan enlistando J-Hope y el rapero, seguido de Jimin y el resto de los integrantes. Sin embargo, V ya reveló cuáles son sus planes después del servicio militar.

V de BTS estrena "Maybe", su nueva canción inédita

A través de la plataforma Weverse, V de BTS se ha mantenido en contacto con sus fans. Fue precisamente a través de esta plataforma que reveló sus planes para cantar en solitario y su respuesta sorprendió al ARMY, pues asegura que no lo hará hasta dentro de 10 años.

Y es que el cantante surcoreano reveló en un video su canción inédita "Maybe", sencillo que no ha sido publicado en ninguna plataforma musical y V no tiene planes de hacerlo. Desde hace tiempo, se sabe que ha estado trabajando en varias canciones, pero sin planes de un disco.

Siendo un gran amante del jazz, la canción inédita de V de BTS sorprendió a sus fans por el ritmo, pero también por su letra en español. ¿Qué dice Maybe de V en español? La letra retrata el deseo de reencontrarse con esa persona bajo la luz de la luna y bailar al ritmo de sus almas. Sin embargo, el idol reveló que quizás algún día, en unos 10 años lance la canción, posiblemente después de su servicio militar.