"Que vaya a la cárcel": supuesto video filtrado de Julián Figueroa en la funeraria causa indignación, reportero dice haberlo visto

La muerte del joven cantante, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian puso de luto al medio del espectáculo, y ha causado diversas polémicas, entre las más comentadas en las redes sociales está el supuesto video filtrado en la funeraria, mismo que un reportero de espectáculos afirma haber visto, lo que causó indignación entre los internautas, y periodistas como Gustavo Adolfo Infante, que al respecto compartió un clip en el que afirmó el responsable "vaya a la cárcel".

"Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", escribió la actriz y cantante para dar a conocer el fallecimiento de su primogénito.

Maribel pidió respeto a su duelo. Foto: IG @maribelguardia

Los restos de Julián fueron cremados en una funeraria y después trasladados a la casa que compartía con su familia, para ser velados en una ceremonia completamente privada, a la que solamente se le permitió la entrada a los amigos más cercanos, sin embargo, la polémica alcanzó el difícil momento que pasa Maribel, pues un supuestos video filtrado ha hecho explotar a muchos en las plataformas.

Causa indignación supuesto video de Julián Figueroa

Todos los medios del espectáculo se han volcado a la cobertura del lamentable suceso que embarga a la familia de la actriz y cantante, originaria de Costa Rica, y el fallecido Joan Sebastián, y fue en una transmisión con la periodista Flor Rubio cuando un reportero habló acerca de un supuesto video que se habría grabado del cuerpo del joven cantante en la propia funeraria, lo que generó que una gran cantidad de personas explotaran en contra del comunicador.

"Hace ratito yo vi el video que me mostraron, donde, pues se filtra de la funeraria y se le ve el rostro", explicó el reportero de espectáculos, mientras sostenía una plática con Rubio, quien debió interrumpir las palabras de Gabriel "Gabo" Cuevas, sin embargo, los comentarios del periodista del matutino "Venga la Alegría" no fueron bien vistos por los internautas, quienes se mostraron indignados.

"Para empezar, qué enfermo estar viendo videos de alguien que ya falleció nomás por el morbo. (...) Qué nefasto es Gabriel Cuevas. Azteca ya se tardó demasiado para correrlo", "Maribel siempre ha sido respetuosa con la prensa, que feo que algunos de la prensa no lo sean con ella", "No conocen prudencia ni respeto pero no se metieran con su vida o de alguien de su familia porque ahí si hacen gran escándalo y se hacen las víctimas" y "Nefasta e imprudente la gente", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes.

Gustavo Adolfo Infante expone su opinión

Al respecto, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante compartió su opinión en su canal de Youtube, donde explicó que antes de lanzarse en contra del reportero Gabo Cuevas, se debería actuar legalmente para castigar a la funeraria y al que grabó el video, y que de hecho el periodista de "Venga la Alegría" y de Grupo Fórmula debería ser testigo, pues fue a quien le ofrecieron las imágenes.

"Este cuate la regó, porque no debió haber hecho esa descripción, pero aquí hay un delito, entonces que levanten una demanda en contra de la funeraria, y que llamen a Gabo Cuevas como testigo. 'Ok, tu estabas aquí, hay cámaras de seguridad, señálanos quién es el individuo que te enseñó el video, para que esa persona vaya a la cárcel, eso es lo que se debe hacer", dijo contundente el periodista.

