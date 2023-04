VIDEO| Así fue el duro momento en el que Marco Chacón le dio la noticia a su esposa Maribel Guardia de la muerte de su hijo Julián

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa murió la noche de ayer 9 de abril a los 27 años de edad, a causa de un infarto fulminante, derivado de una arritmia cardiaca -según informó el médico que lo revisó-. El cantante y actor fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tras la separación de Joan Sebastian y Maribel Guardia, la actriz inició una relación sentimental con Marco Chacón, quien se convirtió en la figura paterna de Julián Figueroa desde que tenía dos años de edad. La actriz costarricense y el abogado se casaron hace 11 años en una boda secreta en la que Maribel fue entregada a Chacón por su hijo Julián. Sin embargo, en total, la pareja tiene casi 25 años de estar juntos, pues antes de su boda en 2010, tuvieron un largo romance.

Incluso, Julián Figueroa llegó a expresar en sus redes el cariño que sentía por Marco Chacón a quien también veía como una figura paterna. Un Día del Padre, el joven cantante compartió una publicación en la que dejaba claro que lo amaba. “No sería el hombre que soy hoy en día (y me ha costado) si no te hubiera tenido a ti, para protegerme, guiarme, corregirme y amarme. Espero hacerte sentir orgulloso, luchando por ser la mejor versión de mi mismo. Te amo, Feliz día”, comentó en su cuenta de Instagram.

Marco Chacón además es el abogado de la familia de Maribel Guardia, pues no sólo ella se dedicaba al mundo artístico, sino también su hijo Julián Figueroa y hasta su nuera, Imelda Garza-Tuñón de 26 años de edad.

Visiblemente consternado, Marco Chacón se detuvo a charlar con los reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México y así habló del difícil momento por el que atraviesa su familia.

“Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, es algo inesperado, y la verdad no tengo mucho qué decir”, expresó el abogado.