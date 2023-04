Tras el polémico pastelazo, Gustavo Adolfo Infante quiere hacer las paces con el Rey Grupero

Gustavo Adolfo Infante estaba sentado frente al micrófono de su programa transmitido en YouTube, a la espera de que el famoso Rey Grupo llegara a su oficina para tener una entrevista, cuando de pronto recibió un pastelazo en la cara, frente a su staff, y cientos de personas conectadas a través de internet.

"¿Qué te pasa imbécil?", dijo Gustavo Adolfo Infante en el momento en el que recibió el pastelazo, mientras se limpiaba toda la crema pastelera que le cubrió los ojos, la nariz y la boca. El momento, sin duda, lo hizo enojar en demasía, y cortó toda relación con alguien a quien consideraba su amigo.

Sin embargo, arrastró la polémicas por algunos días, y luego aseguró en su programa que consideraba las acciones del bromista como una estupidez, y le aconsejó que debería madurar para ya no vivir de esta clase de contenido que en algún momento de su carrera le dio reconocimiento.

“No me interesa su vida. No voy a dar réplica y contestación. Esa persona me parece un estúpido de 40 años”, sentenció, y luego dio a paso a otros temas. Hasta el momento ya no se había pronunciado, pero ahora parece que las actitudes han cambiado completamente.

Gustavo Adolfo Infante quiere reconciliarse con el Rey Grupero

En una reciente transmisión, aseguró que probablemente sea hora de perdonar al Rey Grupero, pues en La Casa de los Famosos habría tenido un detalle lindo con el conductor, al contar que tiene un lado humano que lo inspira a ayudar a las personas que menos tienen y más lo necesitan.

De acuerdo con el titular del programa "De primera mano", el Rey Grupero le contó a sus compañeros que en una ocasión le pidió ayuda para poder ayudar a niños de bajos recursos, a quienes quería hacerles una donación de juguetes para que pudieran tener un poco de felicidad.

"Compramos bicicletas para niños de escasos recursos en una ciudad perdida que queda ahí por Buenavista, cerca de aquí del centro de la Ciudad de México. Fuimos y me dio mucho gusto que me lo reconociera", agregó el conductor y periodista de espectáculos.

Pro su parte, el Rey Grupero dijo emocionado a todos sus compañeros del proyecto de Telemundo que en ese entones, Gustavo Adolfo Infante se sumó a la causa y entregaron bicicletas, balones y avalanchas a diversos chavitos. Además, se refirió a él como "muy su amigo", dejando entrever que la relación podría volver a unirlos.

Hasta el momento el Rey Grupero no ha hecho ninguna declaración al respecto, de hecho ha guardado silencio luego de que le recetara un pastelazo en la cara al conductor, y que recibiera hasta amenazas por parte del hijo del periodista de espectáculos. Parece que no quiere avivar más el fuego por si llegan a encontrarse de nuevo.

