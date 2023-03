VIDEO | Así se vengó el hijo de Gustavo Adolfo Infante del pastelazo que Rey Grupero le dio a su padre

Rey Grupero fue tomado por sorpresa, del mismo modo en que él ejecuta sus bromas pesadas, de parte del hijo de Gustavo Adolfo Infante quien logró vengarse de él por el pastelazo que le metió a su padre cuando estaba en su programa de espectáculos de YouTube. El polémico influencer terminó mojado y seguramente molesto.

A través de su cuenta de Instagram, Gustavo Infante Jr. publicó un video donde se le puede ver acompañado por un amigo quien lo apoyó en su macabro plan. Tras sorprenderlo arrojándole espuma en el rostro, el hijo del periodista apareció detrás con una cubeta para vaciársela encima: "Mira pend$%&, va por mi jefe", le dijo para salir corriendo.

Cabe destacar que el joven ya había lanzado una amenaza directa contra Rey Grupero por la forma en la que humilló a su padre y no dudó en concretarla apenas tuvo la oportunidad: "Lo prometido es deuda… Carcajada y Confesión toma acción contra @reygruperomx para que sigas de cAgAd1t0", escribió en la publicación.

¿Cuál fue la amenaza del hijo de Gustavo Adolfo Infante?

Debido a la profesión de Gustavo Adolfo Infante se ha vuelto incómodo para muchas personalidades. Uno de ellos es Rey Grupero, quien no se aguantó la ganas de meterle un certero pastelazo en el rostro durante su programa de YouTube. Aunque el comunicador ya sabía que estaba ahí, lo invitó a sentarse para platicar sin pensar que sería objeto de una de sus crueles bromas.

Apenas se enteró de esto, su hijo Gustavo se molestó y no dudó en lanzarle una amenaza que terminó cumpliendo y publicando en las redes sociales: "Mi papá invitó a este pend$%# de Rey Grupero a su programa, pero el wey le dijo que tenía una gala y que no podía ir. El cabr%& nada más fue a darle un pastelazo y la verdad no sé que ching$%& te sientas”, manifestó .

Pero las cosas no quedaron ahí, pues le recordó que su padre es un hombre mayor que no merece ese tipo de tratos: "Quién te crees, mi papá tiene 58 años, tú tienes 37. Madura, cabr$%, si tu regreso a las bromas es este, no mam$% pend$%% no te vas a meter con mi familia y menos con mi papá. De verdad, con mi familia no te vas a meter, cabr$% y vas a ver, me las vas a pagar”, concluyó.

Gustavo Infante Jr. molesto por la broma de Rey Grupero a su padre (Foto: captura de pantalla)

