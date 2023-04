Desde la tina, Sofía Rivera Torres derrite Instagram al natural

Sofía Rivera Torres se robó todas las miradas entre sus millones de fanáticos en Instagram con atrevidas fotos al natural. La bella actriz y conductora se lució de espaldas desde una tina, sólo cubierta por flores de colores, imágenes con las que derritió la red y dejó claro por qué es una de las mujeres más famosas en la televisión y las plataformas digitales, recibiendo miles de "likes" y cientos de comentarios.

La presentadora conquista a sus miles de fanáticos con atrevidos atuendos con los que deja ver su figura trabajada, siendo los de playa o alberca con los que causa furor y cientos de reacciones positivas, o como en esta ocasión, que se despojó de la ropa para enamorar las redes, generando muchos comentarios entre los que destacan los de su esposo Eduardo Videgaray, quien nunca pierde la oportunidad de dejarle algún romántico mensaje.

Sofía Rivera Torres se luce desde la tina

La actriz de "Cabo", de 30 años, y el conductor de 54 años, tuvieron su boda religiosa el pasado fin de semana en la ciudad de Mérida, Yucatán, y ahora disfrutan de su luna de miel en la isla de Bali, Indonesia, y fue con las imágenes que captó desde el lujoso hotel en el que se hospedan que Rivera Torres causó furor al retratarse desde una tina, sólo cubierta por flores de colores amarillos y rojos.

Sofía conquista la red con atrevidas imágenes. Foto: IG @sofiariveratorres

"Me encanta que me echen flores", fue el texto con el que Sofía acompañó el posteo en Instagram, recibiendo en sólo unas horas más de 24 mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus 893 mil seguidores, con frases como: "Chulada de mujer", "Que hermosa estás", "La flor más bella del ejido!", "Preciosa", "Que hermosa", "Dichosos los pétalos, abrazote" y "Que belleza", entre muchas otras.

La conductora dejó poco a la imaginación al dejarse ver también de espaldas y luciendo toda su belleza al natural, pues se observa que no lleva ninguna prenda y sólo decoró su cabello con una flor amarilla, dejando ver que están pasando uno de los mejores momentos como pareja, pues luego de su boda civil en medio de la pandemia por Covid-19, por fin pudieron vivir su luna de miel.

La actriz y conductora también se lució de espaldas. Foto: IG @sofiariveratorres

Eduardo Videgaray recientemente dio de qué hablar por un problema de salud que lo llevó al hospital, situación de la que se recuperó favorablemente para poder llegar al altar con Sofía, a quien constantemente le demuestra su amor con sus comentarios, y precisamente fue uno de los que comentó la atrevida publicación de la bella actriz con la frase: "Siempre serán para ti mis claveles, amada esposa", demostrando que llevan una excelente relación.

Rivera Torres comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes sociales. Contrajo nupcias en el año 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la pareja fue criticada al principio de la relación por la diferencia de edades, demuestran tener una excelente convivencia.

