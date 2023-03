Suga de BTS revela que su papá ya quiere verlo casado y ARMY se ofrece como esposa

Será en abril próximo cuando Suga de BTS inicie su tour en solitario, esta será su primera gira sin el grupo. El rapero alista su despedida antes de irse al servicio militar, además tiene su programa de entrevistas donde reveló que su papá ya tiene deseos de verlo casado.

"SUCHWITA" es un show donde Suga recibe a diferentes celebridades para beber y conversar, su más reciente invitado fue el actor de doramas Lee Sung-min. Este programa es parte de sus promociones individuales, pues tras el descanso del grupo ha comenzado a promocionar como embajador de moda y se espera su debut musical este 2023.

En el más reciente episodio de su programa de entrevistas, Suga de BTS reveló que su papá tiene fuertes deseos de verlo casado. Actualmente, el idol tiene 29 años y está próximo a cumplir 30.

BTS: Así reaccionó el ARMY al deseo de que Suga se case

El integrante de BTS no ha tenido pareja de manera oficial, pero antes de su debut tuvo una relación con su mejor amiga en la secundaria. Sin embargo, él mismo aclaró que debido a que se enfoca en la música, no tiene tiempo para una pareja, aunque sus fans han creado una tendencia a pedirle matrimonio con la frase "Yoongi marry me".

Suga de BTS también reveló que su padre le pregunta en innumerables ocasiones cuándo se casará, dando por hecho que actualmente está soltero y no tiene novia o planes de llegar al altar. Además, es uno de los pocos integrantes del grupo que no tiene rumores amorosos.

Será este 2023 cuando Suga de BTS se enliste en el ejército y cuando regrese en 2025 tendrá 32 años, el idol es uno de los que más ama la música, por lo que quizás se tome el tiempo para tener una familia.