Entre lágrimas, Faisy recuerda su dura infancia por falta de dinero: “He pasado tiempos difíciles”

Omar Pérez Reyes, quien es mejor conocido como Faisy, fue el invitado estelar de la última entrega de “La Entrevista” con Yordi Rosado y durante la charla, el titular de “Me Caigo de Risa” habló como nunca sobre su vida y sobre su complicado camino a la fama, sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue cuando contó que su infancia estuvo llena de carencias por la falta de dinero, por lo que tuvo que vivir diversos momentos difíciles y por ello en esta ocasión te contaremos este desafortunado pasaje en la vida del querido conductor, quien no pudo evitar las lágrimas al hablar de esa época de su vida.

Todas estas anécdotas de Faisy se originaron porque Yordi Rosado le pidió que contara como había sido su infancia y el querido conductor señaló que no tuvo una infancia como la mayoría de todos los niños de su círculo social pues cuando apenas tenía seis años sus padres se divorciaron por lo que quedó al cuidado de su madre y aunque sí tenía contacto con su padre, durante un tiempo atravesaron fuertes crisis económicas que les impedían tener lo básico en casa.

En su relato, Faisy aclaró que pese a tener muchas carencias su infancia no fue triste pues su madre se encargó de hacer todo lo posible para que no le faltara nada por lo que tenía que improvisar para poder brindarle todo lo que estaba a su alcance y fue así como el conductor señaló que en lugar de usar gel su mamá hacía una pasta de limón con jitomate para peinarlo, además, en otra ocasión ella misma le confeccionó su uniforme de Karate y también contó que cuando se le cayó un diente, su madre le hizo prometer al “Ratón Pérez” que, con el dinero que le diera a cambio de su diente, se compraría un parche para arreglar su pantalón roto de la escuela.

Al contar estas distintas anécdotas, Faisy no pudo evitar llegar a las lágrimas y momentos después explicó que cuando era un niño no era capaz de entender todos los sacrificios que hacía su mamá, por lo que cuando tuvo la capacidad de entender la situación le ofreció disculpas a su madre pues comprendió que todos sus sacrificios eran para ofrecerle una mejor vida. Cabe mencionar que el conductor de “Faisy Nights” aclaró que, aunque vivió momentos difíciles nunca se ha victimizado pues reconoce que aún con carencias vivió muy feliz.

Faisy señaló que se hizo "el hombre de la casa" tras la separación de sus padres. Foto: Especial

“De lo que recuerdo de ese momento que era muy difícil, que luego le pedí disculpas a mi mamá (…) Ya con el tiempo la pasaba bien igual, lo que más me duele es no haber tenido la consciencia para no poder apapachar a mi mamá. Mi mamá supo hacerla bien, la amo demasiado, esa etapa fue fuerte, pero fue la etapa que más enseñanza me dejó, he pasado por tiempos difíciles, pero también me la he pasado bien, nunca me he victimizado”, sentenció Faisy, quien actualmente figura como una de las máximas figuras de toda la televisión mexicana.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel revela todos los detalles sobre su retiro de la televisión: “Amo lo que hago”

Mariana Echeverría manda fuerte mensaje tras abucheos de la afición del América a Oscar Jiménez

Juan Soler | El día que el actor confesó que tuvo intimidad con una cabra: “En fila, éramos cinco”