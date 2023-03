Yanet García eleva la temperatura en revelador body de terciopelo

Yanet García ha derrochado sensualidad en sus redes sociales este fin de semana y consintió a sus más de 15 millones de seguidores con que cuenta en Instagram luego de compartir una serie de postales en donde la regiomontana elevó la temperatura al lucir en revelador body de terciopelo, y posar desde la intimidad de su habitación.

Fiel a su costumbre, la modelo fitness no decepcionó en absoluto a sus admiradores, por el contrario los invitó a llevar una vida saludable en la que el ejercicio complemente sus actividades diarias y los ayude a alcanzar sus objetivos: "Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar", fue el texto con el cual acompañó Yanet García las fotografías. Además, la ex "Chica del Clima" agregó dos emojis, en referencia al esfuerzo físico y a los glúteos.

Yanet arrasó internet con su publicación. FOTO: Instagram

Yanet García se ejercita y enciende las redes

De esta manera Yanet García enloqueció internet y derrochó salud y mucha sensualidad. Por si fuera poco, además de las atrevidas postales, la presentadora regiomontana publicó un video en Instagram en donde se le ve realizar ejercicio mientras corre por los andadores del Central Park, en Nueva York.

La influencer enamoró a sus fans. FOTO: Instagram

En el clip se puede observar a Yanet ejercitarse mientras porta unos ajustados leggins en color verde, un top blanco y tenis del mismo color. La conductora aparece trotando con la melena suelta mientras invita a sus admiradores a seguir sus pasos y llevar una vida sana.

TE PUEDE INTERESAR: De espaldas, Yanet García derrite la red con ajustada lencería que define su figura

La ex "Chica del Clima" presumió su silueta. FOTO: Instagram

La influencer y estrella de OnlyFans aprovechó para compartir en el post un listado de 10 consejos en donde hace referencia a los beneficios del ejercicio para la salud personal. De esta manera Yanet García volvió a encender las pasiones de sus fans y aprovechó para lucir su espectacular silueta y sus características curvas.

Yanet mostró los beneficios del ejercicio. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Shilpa Shetty hace arder internet con su belleza y desbanca a Celia Lora

Mariazel vuela la red con el mini short ideal para mujeres bajitas

Loreto Peralta se roba las miradas en bikini azul y lo pone en tendencia